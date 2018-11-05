NBA》客場不會打！七六人慘敗籃網 28次失誤創本季新高

七六人控衛B.西蒙斯（右）有20分、12籃板、3助攻、4抄截的表現，但也發生5次失誤。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在客場對決籃網，整場比賽打得荒腔走板，全隊出現多達28次失誤是NBA本季至今最多，終場以97：122慘敗。目前七六人客場5戰全輸球。

半場打完七六人以47：51落後，第三節單節被對手砍進41分，之後七六人難以追回分差，最後就以25分之差輸球。七六人全場失誤28次，奉送籃網共39分。

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七六人控衛B.西蒙斯（Ben Simmons）有20分、12籃板、3助攻、4抄截的表現，恩比德（Joel Embiid）16分15籃板，薩里奇（Dario Saric）14分，瑞迪克（JJ Redick）15分，薛米特（Landry Shamet）12分。

其中，B.西蒙斯、恩比德、卡文頓（Robert Covington）各發生5次失誤，穆斯卡拉（Mike Muscala）有4次失誤。根據《美聯社》報導，七六人團隊28次失誤創NBA本賽季新高。

籃網表現最佳是D.羅素（D'Angelo Russell）的21分，有13分集中在下半場，另有5籃板、4抄截、2助攻。替補的霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）也繳出21分6籃板表現，雷佛特（Caris LeVert）20分，J.艾倫（Jarrett Allen）15分，汀維迪（Spencer Dinwiddie）12分，J.哈里斯（Joe Harris）11分。

籃網D.羅素（右）拿21分。（今日美國）

籃網替補霍林斯傑佛森拿21分。（美聯社）

七六人明星中鋒恩比德（左）今得到16分15籃板。（美聯社）

籃網雷佛特砍20分。（美聯社）