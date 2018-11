NFL》聖徒主場狂轟45分 不敗「宇宙羊」客場遭擊落（影音）

聖徒隊布里斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今年還未曾一敗,被球迷戲稱是「宇宙羊」的洛杉磯公羊隊,今天作客紐奧良挑戰聖徒隊,但是聖徒隊在當家四分衛布里斯(Drew Brees)的超高水準發揮之下狂轟45分,公羊無力回天吞下本季首敗。

布里斯今天傳36球成功25球,共送出346碼,不但送出4次達陣還未被抄截一次,傳球評分高達137分。聖徒隊湯瑪斯(Michael Thomas)今天一共接了驚人的211碼,第四節還有一次72碼的接球達陣,為球隊穩穩收下比賽勝利。

Michael Thomas goes over 200 yards with this huge grab!



(via @NFL)pic.twitter.com/eB5ST3ZJHe