NFL》聖徒主場狂轟45分 不敗「宇宙羊」客場遭擊落（影音）

聖徒隊布里斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年還未曾一敗，被球迷戲稱是「宇宙羊」的洛杉磯公羊隊，今天作客紐奧良挑戰聖徒隊，但是聖徒隊在當家四分衛布里斯（Drew Brees）的超高水準發揮之下狂轟45分，公羊無力回天吞下本季首敗。

布里斯今天傳36球成功25球，共送出346碼，不但送出4次達陣還未被抄截一次，傳球評分高達137分。聖徒隊湯瑪斯（Michael Thomas）今天一共接了驚人的211碼，第四節還有一次72碼的接球達陣，為球隊穩穩收下比賽勝利。

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Michael Thomas goes over 200 yards with this huge grab!



（via @NFL）pic.twitter.com/eB5ST3ZJHe — Pro Football Focus （@PFF） 2018年11月5日

明星跑衛Todd Gurley僅衝球68碼遠遜於平均成績。四分衛Jared Goff傳40成功28次，共391碼和3次達陣也是相當亮眼的成績。但公羊隊上半場防守大潰散，被得35分。上半場結束它們以17：35落後。但下半場開始公羊連續三波球權都成功拿下分數，一度追平比分。不過最後還是被聖徒射門突破平手局面。

Goff本場最遠的48碼傳球：

.@JaredGoff16 goes deep to @brandincooks! pic.twitter.com/ecg8GgsmA1 — Los Angeles Rams （@RamsNFL） 2018年11月4日

在關鍵的三檔和紅區進攻聖徒隊都比公羊隊有更優秀的成功率，還成功完成兩次四檔。而整場比賽聖徒持球時間比公羊多出7分鐘，也是獲勝關鍵。最後聖徒以45：35獲勝，本季7勝1敗，而公羊則是8勝1敗。