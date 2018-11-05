MLB》同是波士頓之光 紅襪到場為愛國者加油（影音）

This is how you make an entrance, Part I. @RedSox | #GBvsNE | #GoPats pic.twitter.com/hEA5aKvnk7 — New England Patriots （@Patriots） 2018年11月5日

〔體育中心／綜合報導〕紅襪奪冠後行程滿檔，結束冠軍遊行後，今天前進美式足球場，為波士頓鄰居愛國者隊加油，也與明星四分衛布雷迪（Tom Brady）相見歡。

美式職業足球聯盟今上演「G.O.A.T四分衛」世紀對決，愛國者布雷迪、綠灣包裝工羅傑斯（Aaron Rodgers）兩大傳奇正面交鋒，4年一度的難得交手，還邀請到籃球之神喬丹（Michael Jordan）親自出馬拍攝宣傳廣告。

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甫奪冠的紅襪也沒缺席，在這場萬眾矚目的比賽開打前，球隊老闆、總教練和多位球員都到場，站在大船內隆重出場，球星馬丁尼茲（J.D. Martinez）高舉世界冠軍獎盃，也讓全場爆滿的觀眾報以如雷喝采。

紅襪帶著冠軍獎盃到愛國者主場。（歐新社）

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而且紅襪成員們相當有心，進到球場後隨即脫下身上的紅襪隊球衣，裡面穿的是愛國者隊的深藍色球衣，表達對波士頓夥伴的最大支持。剛與獎盃風光返鄉的總教練柯拉（Alex Cora），在場中開心與明星四分衛布雷迪合影，小鳥依人的球迷模樣相當逗趣，馬丁尼茲也與布雷迪握手致敬。

在灣區長大的布雷迪，整個職業生涯都奉獻給波士頓，曾在訪問中直言，自己恨透道奇隊，看好紅襪會奪下世界大賽冠軍，如今紅襪真的奪冠、還親自造訪自家主場，讓這場美式足球的世紀之戰更添風采。

紅襪全隊穿著愛國者主場球衣。（法新社）

Alex Cora and a fan.



（via Alex Cora on Instagram） pic.twitter.com/6HWQItS5Y1 — MLB （@MLB） 2018年11月5日