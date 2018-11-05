NBA》 沃爾、畢爾合砍48分 巫師擊潰尼克中止5連敗

2018/11/05 11:31

巫師明星控衛沃爾（中）拿26分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近況不佳的巫師今天靠著明星控衛沃爾（John Wall）、畢爾（Bradley Beal）兩人合砍48分，率球隊在主場以108：95擊敗尼克，巫師中止5連敗。

巫師在第三節剩下還有4分01秒還有13分領先，但尼克急起直追，第四節靠著伯克（Trey Burke）上籃得分後，追成82平，之後兩隊互有攻勢，尼克兩度追平比數，但之後巫師打出一波16：2攻勢，穩定戰局，最後巫師贏球中止5連敗，也拿到本季主場的第一勝。

巫師得分方面，沃爾26分、7助攻、5抄截，畢爾22分、8籃板外帶4次阻攻，大莫里斯 （Markieff Morris）16分6籃板5助攻，替補的J.格林（Jeff Green）14分9籃板，「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）10分10籃板。

尼克以替補的坎特（Enes Kanter）18分12籃板的表現最佳，伯克（Trey Burke）13分，多森（Damyean Dotson）11分，海佐尼亞（Mario Hezonja（、M.羅賓森（Mitchell Robinson）各得10分。

巫師明星控衛沃爾（右）拿26分。（今日美國）

巫師畢爾砍22分。（今日美國）

尼克以替補的坎特（中）18分12籃板的表現最佳。（美聯社）

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