MLB》生涯前6年都拿金手套 艾倫納多成史上第一人

SIX seasons, SIX #GoldGlove Awards!



Legendary status. pic.twitter.com/ghOZN7p0v6 — Colorado Rockies （@Rockies） 2018年11月5日

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公佈年度金手套得獎名單，洛磯明星艾倫納多（Nolan Arenado）完成國聯三壘手金手套六連霸，締造多項難得紀錄，為史上第一位、生涯前6年都拿金手套獎的內野手。

艾倫納多於2013年初登大聯盟，今天拿下金手套六連霸，刷新洛磯隊史生涯獲獎紀錄，不僅是聯盟目前尚未中斷的最長紀錄，也是繼紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）在2008-15年金手套八連霸後，聯盟至今最長紀錄。

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艾倫納多也成為大聯盟史上第一位，生涯前6年都獲得金手套獎的內野手。另一位鬼神紀錄保持人是日籍傳奇鈴木一朗，他在加盟水手後，從菜鳥球季開始，連10年拿下外野手金手套獎，至今無人能及。

艾倫納多是史上第7位、國聯第3位，生涯拿到至少6座金手套獎的三壘手。大聯盟官網提到，本屆美聯金手套三壘手得主、運動家隊查普曼（Matt Chapman），和艾倫納多是高中隊友，當時艾倫納多是主戰游擊手，查普曼擔任替補，這是查普曼生涯首獲金手套獎肯定，與昔日隊友艾倫納多齊獲殊榮。

艾倫納多今年雖受肩傷所苦，但仍稱霸各大守備數據排行榜，430次守備機會、完成104次刺殺、312次助殺，策動44次雙殺等，都是國聯三壘手之冠，9成67守備率則排名第二。

艾倫納多完成金手套六連霸。（資料照，法新社）