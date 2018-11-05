MLB》說道奇沒明星？洛媒：道奇需要哈波

哈波已經入選六屆全明星陣容，還拿下過國家聯盟MVP，而且只有26歲。他擁有球界中最高的進攻上限。在大多數美國最受歡迎的運動員都是籃球員或美式足球員的時候，他就像棒球界中的超級巨星。

隨著棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）的操作，道奇隊不常去追逐昂貴的自由球員。球隊現在更多地依賴於其深度，而不是高水平的球員。這點在世界大賽變成一個缺點，他們被迫每天改變陣容，因為只有特納（Justin Turner）和馬查多（Manny Machado）是唯二都能面對左投和右投的打者。

道奇隊。（資料照，美聯社）

道奇隊1970年代的明星球員Steve Garvey說道：「大明星都來洛杉磯。詹姆斯（LeBron James）就在這裡。洛杉磯給了他職業生涯最好的一條路。哈波可以改變他的個性和他的身份。」

Steve Garvey說道：「我們沒有那個明星。我們有很多優秀的球員，但沒有人是哈波。」