MLB》說道奇沒明星？洛媒：道奇需要哈波

哈波。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯時報的專欄作家赫南德茲（Dylan Hernandez）日前撰文表示，道奇隊應該要簽下今年自由球員市場上的大咖外野手哈波（Bryce Harper）
他在文章中表示，道奇隊承擔在洛杉磯這個大市場上打球所帶來的責任，他們不能再以奢侈稅做為藉口了。他們絕對需要追求哈波，不僅因為他是最有才華的自由球員，還有能夠作為球隊的門面。
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哈波已經入選六屆全明星陣容，還拿下過國家聯盟MVP，而且只有26歲。他擁有球界中最高的進攻上限。在大多數美國最受歡迎的運動員都是籃球員或美式足球員的時候，他就像棒球界中的超級巨星。
隨著棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）的操作，道奇隊不常去追逐昂貴的自由球員。球隊現在更多地依賴於其深度，而不是高水平的球員。這點在世界大賽變成一個缺點，他們被迫每天改變陣容，因為只有特納（Justin Turner）和馬查多（Manny Machado）是唯二都能面對左投和右投的打者。
道奇隊。（資料照，美聯社）
道奇隊1970年代的明星球員Steve Garvey說道：「大明星都來洛杉磯。詹姆斯（LeBron James）就在這裡。洛杉磯給了他職業生涯最好的一條路。哈波可以改變他的個性和他的身份。」
Steve Garvey說道：「我們沒有那個明星。我們有很多優秀的球員，但沒有人是哈波。」
赫南德茲在文章最後表示，這是洛杉磯道奇隊，而不是坦帕灣道奇隊。城市應該要求更多，這個市場需要哈波。