NBA》詹皇難救！首節落後31分 湖人輸暴龍還創難堪紀錄

詹姆斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「紫金大軍」湖人今天在主場防守漏洞百出，首節就被手轟42分，第一節打完落後25分創下隊史最糟紀錄，全場一度落後達到31分，終場以107：121不敵沒有雷納德（Kawhi Leonard）的暴龍。

暴龍首節投籃手感燙，伊巴卡（Serge Ibaka）、羅利（Kyle Lowry）率球隊打出一波41：10的夢幻開局，讓湖人第一節就落後達到31分之多，該節打完以17：42落後。伊巴卡第一節8投8中就拿20分，而羅利則是單節傳9次助攻。

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根據《ESPN》指出，自1954-55年投籃計時鐘設立以來，湖人從來沒有在第一節打完落後超過24分，湖人隊今首節打完落後25分，寫下隊史最糟。

而《ESPN》也指出，湖人首節一度落後對手31分，這是過去20個球季以來，首度有球隊在自家主場第一節就落後達到30分以上；此外，詹姆斯過去效力熱火時期，曾在美國時間2014年1月15日的比賽中，第一節打完就落後25分。

湖人在第四節靠著庫茲馬（Kyle Kuzma）、哈特（Josh Hart）等人聯手追分，米凱盧克 （Sviatoslav Mykhailiuk）投進三分後，助隊在末節剩下2分14秒追到10分差，但暴龍西亞卡姆（Pascal Siakam）、羅利連續得分，穩住戰局，終場湖人吞下敗仗。

暴龍方面，雷納德輪休，伊巴卡全場17投15中砍下生涯新高34分，另抓10顆籃板、2助攻、2抄截；羅利繳出21分、15助攻的優異成績，西亞卡姆16分，D.格林（Danny Green）15分，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）14分8籃板，D.萊特（Delon Wright）11分。

暴龍贏球後收下3連勝，目前戰績來到9勝1敗，追平西部強權勇士，並列全聯盟最佳。

湖人以庫茲馬24分最佳，詹姆斯（LeBron James）18分6助攻，英葛蘭（Brandon Ingram）16分，波爾 （Lonzo Ball）12分9籃板，朗度（Rajon Rondo）10分3助攻。

暴龍伊巴卡砍生涯新高34分。（法新社）

暴龍伊巴卡砍生涯新高34分。（法新社）

暴龍羅利。（法新社）

詹姆斯。（美聯社）

湖人庫茲馬（左）拿24分。（今日美國）

湖人輸球。（法新社）