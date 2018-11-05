MLB》加入哈波爭奪戰？ 紅雀總裁：還沒有那個條件

26歲的哈波是今年自由市場上的「大物」。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）爭奪戰早在球季結束前就未演先轟動，隨著世界大賽落幕，有意網羅哈波的球隊逐漸浮出檯面，巨人、紅雀等球隊被外界認為是現階段最積極的球隊，如今《聖路易郵報》的報導指出，紅雀球團內部確實有意爭取這位強打。

報導中，一位不具名的紅雀球團人士透露，球隊已經三年無緣季後賽，紅雀老闆德威特（Bill DeWitt Jr.）也等得不耐煩。

請繼續往下閱讀...

而紅雀棒球運營總裁莫茲里爾克（John Mozeliak）沒有正面回應此消息，只表示，像哈波這種很有天分的球員，的確能夠幫助球隊保持在競爭行列，不過莫茲里爾克也坦言，這是一個完美世界的思維，「我們還沒有那個條件。」

紅雀棒球運營總裁莫茲里爾克。（美聯社）

德威特則提到，自由球員會嘗試尋找最高的身價，但簽下「大物」球星並非紅雀的強項，「我們擅長讓自家的球員對於這支球隊產生認同感，甚至簽下延長合約。」

然而，紅雀也不是沒有能力簽下重量級球星，上個球季，他們就曾積極想將當時還在馬林魚的怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）交易來。因此外界認為，紅雀是否會展開行動，取決於這個球員是不是符合球團認定的「獨特球星」條件。