NFL》超級四分衛對決 愛國者布雷迪擊敗包裝工羅傑斯（影音）

布雷迪與羅傑斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕週日美式足球夜最後一場是兩大超級四分衛、包裝工隊的羅傑斯(Aaron Rodgers)與愛國者隊的布雷迪(Tom Brady)同場較勁。愛國者終場以31:17擊敗包裝工。

由於身處不同聯盟的關係,美聯的愛國者要四年才能與國聯的包裝工對戰,因此這場比賽在賽前就相當受到矚目。今天布雷迪傳35球成功22次,送出294碼,有傳出一次達陣,傳球評分99分;而羅傑斯傳43次僅成功24次,但有兩次達陣,傳球評分89.2分。

比賽一開始愛國者隊在第一波進攻就靠著懷特(James White)的衝球成功達陣,這場比賽他一共拿下兩個達陣。而包裝工也在上半場結束前五分鐘由亞當斯(Davante Adams)接球拿下第一個達陣,而第三節葛拉罕(Jimmy Graham)成功接獲羅傑斯的15碼傳球達陣為球隊追平。雙方在前三節打完戰成平手。

