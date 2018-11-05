NFL》超級四分衛對決 愛國者布雷迪擊敗包裝工羅傑斯（影音）

布雷迪與羅傑斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕週日美式足球夜最後一場是兩大超級四分衛、包裝工隊的羅傑斯（Aaron Rodgers）與愛國者隊的布雷迪（Tom Brady）同場較勁。愛國者終場以31：17擊敗包裝工。

由於身處不同聯盟的關係，美聯的愛國者要四年才能與國聯的包裝工對戰，因此這場比賽在賽前就相當受到矚目。今天布雷迪傳35球成功22次，送出294碼，有傳出一次達陣，傳球評分99分；而羅傑斯傳43次僅成功24次，但有兩次達陣，傳球評分89.2分。

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比賽一開始愛國者隊在第一波進攻就靠著懷特（James White）的衝球成功達陣，這場比賽他一共拿下兩個達陣。而包裝工也在上半場結束前五分鐘由亞當斯（Davante Adams）接球拿下第一個達陣，而第三節葛拉罕（Jimmy Graham）成功接獲羅傑斯的15碼傳球達陣為球隊追平。雙方在前三節打完戰成平手。

Jimmy Graham finds the endzone off a nice throw from Rodgers.



（Via @NFL）pic.twitter.com/ZxTiWzKFND — Pro Football Focus （@PFF） 2018年11月5日

不過包裝工隨即屢屢發生犯規和失誤，先是在達陣線前一碼三檔時，包裝工角衛Bashaud Breeland干擾傳球犯規，不過愛國者最後無功而返。在下一波進攻在愛國者隊要棄踢時，包裝工Robert Tonyan對踢球員衝撞犯規，讓愛國者又拿到一波首攻，可惜的是愛國者依然沒靠這個犯規拿下分數。

輪到包裝工進攻時跑衛Aaron Jones在衝球時發生掉球失誤，讓愛國者撿走並從掉分危機中擺脫，再靠著艾德曼（Julian Edelman）一記37碼的傳球在內成功達陣，突破平手僵局。隨後又在比賽終了前7分鐘在靠著戈登（Josh Gordon）的55碼接球成功達陣。

艾德曼的傳球：

Julian Edelman was a college quarterback, people forget. pic.twitter.com/iKI77sGY2z — Def Pen Sports （@DefPenSports） 2018年11月5日

戈登的達陣：

THERE GOES GORDON. @JOSH_GORDONXII | #GBvsNE | #GoPats pic.twitter.com/dMFIDlhIj2 — New England Patriots （@Patriots） 2018年11月5日

終場愛國者以31：17擊敗包裝工，本季戰績來到7勝2敗，而包裝工目前則是3勝4敗。