MiLB》張育成長打爆發 大聯盟官網評選秋聯最傑出二壘手

2018/11/05 13:18

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手張育成季後被印地安人隊送到秋季聯盟磨練，他表現火燙，目前17場出賽，打擊率高達3成44。大聯盟官網昨天將張育成評選成為秋季聯盟表現最傑出的二壘手。

張育成在秋聯展現優秀火力，截至美國時間2日的數據，64打數敲出22支安打，包含3發全壘打，有11分打點。上壘率.400、打擊率.531，攻擊指數則為.931。

在昨天的秋聯明星賽，張育成雖然沒有先發，但6局上接替守備，並在6局下面對巨人投手Melvin Adon的一記高達98英哩直球，敲出右外野三壘安打，打擊初速約有110英哩（177公里），獲大聯盟官網評選秋聯表現傑出的10名選手之一，而挨張育成安打的Adon也入選。

張育成。（取自推特）

除了張育成外，官網評選秋聯表現最佳10位球員還包含：

藍鳥隊三壘手Vladimir Guerrero Jr.、投手Nate Pearson
巨人隊投手Melvin Adon
大都會隊一壘手Peter Alonso
天使隊投手Brett Hanewich
費城外野手Austin Listi
教士隊中外野手Buddy Reed
皇家隊捕手Meibrys Viloria
太空人隊投手Forrest Whitley

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