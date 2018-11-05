MLB》奪生涯第9座金手套 36歲莫里納成本屆最年長得主

Congrats to Yadier Molina on winning his 9th career Rawlings Gold Glove Award! pic.twitter.com/2F50UtyrU4 — St. Louis Cardinals （@Cardinals） 2018年11月5日

〔體育中心／綜合報導〕年度金手套得主今出爐，紅雀36歲鐵捕莫里納（Yadier Molina）相隔2年再獲獎，拿下生涯第9座國聯捕手金手套獎，是本屆最年長的金手套獎得主。

莫里納曾在2008-15年球季，締造金手套獎八連霸，今天再獲殊榮，生涯累積9座金手套獎，在聯盟史上排名第三，僅次I-Rod（Ivan Rodriguez）（13座）和班區（Johnny Bench）兩位名人堂鐵捕。

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莫里納今年因傷缺陣將近一個月，守備表現並非生涯之最，但本季蹲捕1017.2局仍為國聯前三多，本季莫里納坐鎮的比賽，打者只有27次敢嘗試盜壘，而莫里納傳出了12次阻殺。

相隔2年重溫殊榮，這次莫里納擊敗了皮納（Manny Pina）和波西（Buster Posey），拿到生涯第9座國聯捕手金手套獎，有機會挑戰生涯第4座「球迷票選出」金手套獎。

莫里納獲生涯第9座金手套獎。（資料照，法新社）

