NBA》J.巴特勒又不打休兵 灰狼遭拓荒者慘電

灰狼湯斯（左）拿23分、5籃板，球隊仍輸球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼球星J.巴特勒（Jimmy Butler）今天又休兵不打，灰狼在客場對上拓荒者，一度落後最多達36分，終場灰狼以81：111慘敗給對手，本季客場勝場還未開張。

灰狼首節完還能緊咬比分，次節進攻熄火，半場打完就以45：61落後。易籃後，灰狼進攻仍未見起色，三節打完落後多達36分，末節成了垃圾時間，灰狼吞下2連敗。

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灰狼表現最佳是湯斯（Karl-Anthony Towns）的23分、5籃板，A.威金斯（Andrew Wiggins）17分，其餘灰狼球員沒有人得分到達兩位數。灰狼團隊投籃命中率僅31.2％、三分球命中率只有23.3％。

根據《美聯社》報導，灰狼總教練希波鐸（Tom Thibodeau）賽後表示，「在防守端，切入突破真的對我們造成傷害。」

拓荒者有5人得分上雙，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）繳出19分、12籃板的雙十表現，里拉德（Damian Lillard）18分，麥考倫（CJ McCollum）16分，雷納德（Meyers Leonard）15分12籃板，Z.柯林斯（Zach Collins）11分。拓荒者目前戰績7勝3敗，暫居西部第三，僅次於金塊、勇士。

拓荒者中鋒諾基奇（左）繳出19分、12籃板的好表現。（美聯社）

拓荒者明星後衛里拉德拿18分。（美聯社）

灰狼湯斯拿23分、5籃板，球隊仍輸球。（美聯社）

灰狼A.威金斯（右）拿17分。（美聯社）