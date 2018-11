MLB》國聯一壘金手套有2人並列 大聯盟史上第4次

〔體育中心/綜合報導〕年度防守大獎得主今揭曉,國聯一壘手金手套獎由小熊瑞佐(Anthony Rizzo),以及勇士佛里曼(Freddie Freeman)共同獲得,是聯盟史上第4次由兩位球員並列獲獎。

29歲的瑞佐(Anthony Rizzo)本季守備率高達9成95,完成131次助殺為國聯一壘手之首,128次雙殺守備則排名第二,繼2016年後再度獲獎,拿到生涯第2座金手套獎肯定。

瑞佐是小熊隊史第3位拿到金手套獎的一壘手,前兩位是葛瑞斯(Mark Grace)(4次)和李伊(Derrek Lee)(2次),瑞佐本季獲獎後,小熊隊史3位一壘手金手套獎得主,生涯至少都有2次獲獎。小熊今年僅瑞佐獲獎,連3年都有金手套得主。

已在大聯盟奮鬥9季的勇士佛里曼(Freddie Freeman),是生涯首次獲得金手奧肯定。

Congratulations to @FreddieFreeman5 for winning his first Gold Glove! #ChopOn pic.twitter.com/9tqU2NGoIP

.@ARizzo44 wins a #GoldGlove, the second of his career! He ties with Freddie Freeman for first basemen. pic.twitter.com/pQuRhlzUdl