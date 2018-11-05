MLB》國聯一壘金手套有2人並列 大聯盟史上第4次

2018/11/05 14:37

〔體育中心／綜合報導〕年度防守大獎得主今揭曉，國聯一壘手金手套獎由小熊瑞佐（Anthony Rizzo），以及勇士佛里曼（Freddie Freeman）共同獲得，是聯盟史上第4次由兩位球員並列獲獎。

29歲的瑞佐（Anthony Rizzo）本季守備率高達9成95，完成131次助殺為國聯一壘手之首，128次雙殺守備則排名第二，繼2016年後再度獲獎，拿到生涯第2座金手套獎肯定。

瑞佐是小熊隊史第3位拿到金手套獎的一壘手，前兩位是葛瑞斯（Mark Grace）（4次）和李伊（Derrek Lee）（2次），瑞佐本季獲獎後，小熊隊史3位一壘手金手套獎得主，生涯至少都有2次獲獎。小熊今年僅瑞佐獲獎，連3年都有金手套得主。

已在大聯盟奮鬥9季的勇士佛里曼（Freddie Freeman），是生涯首次獲得金手奧肯定。

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