MLB》國聯一壘金手套有2人並列 大聯盟史上第4次

We have a tie! #Rawlings #GoldGlove Award WINNER – NL 1B – @Cubs @ARizzo44 @Braves @FreddieFreeman5 pic.twitter.com/ofPaCvyS9x — Rawlings Sports （@RawlingsSports） 2018年11月5日

〔體育中心／綜合報導〕年度防守大獎得主今揭曉，國聯一壘手金手套獎由小熊瑞佐（Anthony Rizzo），以及勇士佛里曼（Freddie Freeman）共同獲得，是聯盟史上第4次由兩位球員並列獲獎。

29歲的瑞佐（Anthony Rizzo）本季守備率高達9成95，完成131次助殺為國聯一壘手之首，128次雙殺守備則排名第二，繼2016年後再度獲獎，拿到生涯第2座金手套獎肯定。

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瑞佐是小熊隊史第3位拿到金手套獎的一壘手，前兩位是葛瑞斯（Mark Grace）（4次）和李伊（Derrek Lee）（2次），瑞佐本季獲獎後，小熊隊史3位一壘手金手套獎得主，生涯至少都有2次獲獎。小熊今年僅瑞佐獲獎，連3年都有金手套得主。

已在大聯盟奮鬥9季的勇士佛里曼（Freddie Freeman），是生涯首次獲得金手奧肯定。

Congratulations to @FreddieFreeman5 for winning his first Gold Glove!#ChopOn pic.twitter.com/9tqU2NGoIP — Atlanta Braves （@Braves） 2018年11月5日

.@ARizzo44 wins a #GoldGlove, the second of his career! He ties with Freddie Freeman for first basemen. pic.twitter.com/pQuRhlzUdl — NBC Sports Chicago （@NBCSChicago） 2018年11月5日