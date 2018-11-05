MLB》凱可5年奪4座金手套 田中將大成本屆遺珠

Congratulations to @kidkeuchy on his FOURTH career Gold Glove Award! pic.twitter.com/6fG8RQxxIz — Houston Astros （@astros） 2018年11月5日

〔體育中心／綜合報導〕本屆金手套獎名單公佈，太空人塞揚左投凱可（Dallas Keuchel）獲得美聯投手金手套獎，為近5年第4座，洋基日投田中將大雖入圍最終名單，但無緣在今年締造歷史。

凱可曾在2014-16年包辦美聯投手金手套獎，相隔1年再獲殊榮，成為隊史第一位生涯拿到4座金手套獎的投手，凱可也是繼2002-06年的羅傑斯（Kenny Rogers）後，首位在5年內拿4座金手套的美聯投手。

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凱可本季被打者擊出的球，高達60.1％都是滾地球，本季守備機會為美聯之冠，凱可締造生涯第3次、單季無守備失誤，本季34場先發有41次守備機會，策動27次助殺，這回重溫金手套肯定，成為本屆唯一獲獎的太空人球員。

凱可本季守備零失誤，生涯第3次。（資料照，美聯社）

回顧生涯至今獲得的4座金手套獎，凱可有感而發表示，今年這座獎無疑是他的最愛，有別於去年2度因傷停機，他今年健康投完整季，對於自己能在守備上幫忙、盡可能縮短對手進攻，感到相當自豪。

對於今年獲得金手套獎肯定，凱可說：「我從來不會期待獲獎，但我對自己的能力充滿信心，我完整投完這一季，從數據和場上表現來說，我的守備功力真的很棒，對於這點我永遠信心滿滿。」

另一方面，洋基日投田中將大，本季39次守備僅1次失誤，策動4次雙殺為生涯新高，雖然入圍最終名單，但無緣拿下生涯首座金手套，沒能成為史上第一位獲獎的日本投手，與印地安人王牌克魯伯（Corey Kluber）同為本屆遺珠。

田中將大入圍最終名單，但無緣成為大聯盟史上首位金手套日投。（資料照，美聯社）