台日交流賽》中職聯隊今赴日 朱俊祥遞補賴鴻誠

中職聯隊今啟程前往福岡備戰。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／桃園機場報導〕中職球季甫落幕，中職聯隊馬不停蹄，在總教練黃甘霖帶領下，今天下午搭機前往日本福岡，備戰7日在福岡巨蛋展開的台日交流賽，啟程前再度換將，富邦悍將左投賴鴻誠因傷辭退，改由桃猿右投朱俊祥遞補，且野手再加1人，補進悍將于孟馗，從原本24人增為25人。

黃甘霖表示，賴鴻誠手傷，因時間緊迫，改換朱俊祥，加上整體佈局希望多個內野手，再補上于孟馗，以便調度。

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日本武士隊則由稻葉篤紀領軍，陣容堅強，包括首次參加台日對抗賽的洋聯打擊王柳田悠岐、靠阻殺寫紀錄的日本大賽MVP甲斐拓也、單季47轟的洋聯全壘打王山川穗高、洋聯防禦率王岸孝之、央聯救援王山崎康晃、本季16勝的洋聯勝投王多和田真三郎等人，星光熠熠。

猿隊投手朱俊祥加入中職聯隊，取代因傷退賽的賴鴻誠。（記者郭羿婕攝）

台日兩隊明天都將在福岡巨蛋練球，此次交流賽也是為「日美野球」系列賽拉開序幕，日本隊11月9至15日將與大聯盟明星隊進行6連戰，而大聯盟明星隊8日也會先在東京巨蛋和讀賣巨人交手「暖身」，由馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）督軍。

其中，33歲岸孝之是這次日本隊最年長投手，日媒預估9日登場的日美野球開幕戰，最有可能派他先發。

桃猿守護神陳禹勳。（記者郭羿婕攝）

交情超好的王威晨（左）和郭阜林合體。（記者郭羿婕攝）

★中職聯隊名單

投手10人：鄭凱文（兄弟）、江辰晏、林子崴、陳韻文、施子謙、邱浩鈞（統一）、黃子鵬、陳禹勳、吳丞哲、朱俊祥（桃猿）

捕手3人：林泓育（桃猿）、黃鈞聲（兄弟）、林祐樂（統一）

內野手8人：王勝偉、王威晨（兄弟）、郭永維、余德龍、陳俊秀、朱育賢（桃猿）、郭阜林（統一）、于孟馗（悍將）

外野手4人：潘武雄、陳傑憲（統一）、藍寅倫（桃猿）、陳子豪（兄弟）

悍將于孟馗最後一刻加入中職聯隊。（記者郭羿婕攝）

★日本武士隊名單

投手15人：岸孝之、松井裕樹、高梨雄平（樂天）、大瀨良大地、岡田明丈（廣島）、上澤直之（火腿）、東濱巨、高橋礼（軟銀）、多和田真三郎（西武）、山崎康晃、濱口遙大（DeNA）、佐藤優、笠原祥太郎（中日）、成田翔（羅德）、岩貞祐太（阪神）

捕手3人：森友哉（西武）、會澤翼（廣島）、甲斐拓也（軟銀）

內野手7人：山田哲人（養樂多）、岡本和真（巨人）、田中廣輔、菊池涼介（廣島）、外崎修汰、源田壯亮、山川穗高（西武）

外野手4人：田中和基（樂天）、柳田悠岐、上林誠知（軟銀） 、秋山翔吾（西武）