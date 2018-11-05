足球》回饋基層 台灣一哥陳柏良推動國際高中交流賽

「2018 BE HEROES 國際高中足球四校邀請賽」賽前記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「2018 BE HEROES 國際高中足球四校邀請賽」將於11/16-18登場，屆時將邀請日本利根商校、香港九龍城聖公會來台競技，對決台灣清水高中及惠文高中，台灣足球一哥陳柏良特別返台參與記者會，希望藉由此次賽事，讓更多年輕球員獲得交流機會。

甫結束中國杭州綠城賽季最後一場比賽，陳柏良隨即返台參與活動，一心想回饋台灣基層足球，他說：「自己是過來人，以前在國高中階段甚至大學，環境都相當困苦，現在有能力當然要回饋給下一代。」

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陳柏良提到，幼兒足球在台灣相當盛行，但國高中後資源出現斷層，因而埋沒許多優秀球員，他透露過去立下成為職業球員的目標，也是因為到了日本踢球，見識到真正職業比賽水準，才有的想法，「希望透過這樣的交流，讓台灣球員和日本、香港的球隊切磋，打開視野。」

談起今年球季，僅差一步杭州綠城就可重返中超，陳柏良認為，雖然有些可惜，但不完全沒有收穫，「找出我們的打法，也讓很多之前無法上場的球員出賽，球隊實力越來越好，明年還有機會。」休季期間，陳柏良參與教練班，希望用不同的角色來看待足球。

至於下週開踢的東亞盃，陳柏良無法參與，他提到雖然因為之前協會改選，很多事情延宕，但也並非沒有機會一搏，他預計在之後的比賽歸隊。

陳柏良（右一）今出席「2018 BE HEROES 國際高中足球四校邀請賽」賽前記者會。（記者粘藐云攝）

陳柏良（右一）今出席「2018 BE HEROES 國際高中足球四校邀請賽」賽前記者會。（記者粘藐云攝）

陳柏良（左四）今出席「2018 BE HEROES 國際高中足球四校邀請賽」賽前記者會。（記者粘藐云）

陳柏良（左四）今出席「2018 BE HEROES 國際高中足球四校邀請賽」賽前記者會。（記者粘藐云攝）