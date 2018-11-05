高球》LPGA資格考舞弊遭取消 台將陳彥寧稱遭誤解

陳彥寧。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2014年贏得美國NCAA個人冠軍的我國高爾夫女將陳彥寧，因在LPGAQ系列資格考傳出舞弊，遭調查後被取消參賽資格，儘管她辯稱遭誤解，卻是高球生涯再度傳出類似爭議。

LPGA發表聲明，直指陳彥寧第7輪第17洞開球落入界外，卻有人把球移至界內，陳彥寧與桿弟都知道球被移動，卻繼續打這個錯誤位置的球，下一洞開球前也沒主動坦承，依規則只能取消資格。消息指出，這件事起因球場旁屋主親眼看到有人把球移入界內，而此人正是陳彥寧母親林玉貴。

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陳彥寧則表示，母親告訴她沒有移動球，「如果她這樣做，可能不是故意的，她並不知道。」陳彥寧還解釋，知道有人踢了球，但她以為可以繼續在那個位置打球。「我沒有直接參與，這也不是我的意圖。」陳彥寧在推特上澄清，自己無意違規，此事出於誤解，「這是緊繃一週，我得想出最佳方式來解決，不幸的是，我沒做出正確判斷，導致這個裁決。身為一名選手，當時我有責任要求裁判就規則進行調查，無論事情對錯與否。我必須澄清，桿弟當時尋求志工或任何看到可疑狀況的人，但我沒有聽到或看到任何東西，也沒做出干擾動作。」

陳彥寧2010年拿下美國青少女高爾夫錦標賽冠軍，風光返台卻在記者會先對年幼時場上出現作弊行為公開道歉，4年後她拿下NCAA個人賽冠軍，不料轉職業又出狀況。過去3年美巡次級巡迴賽，她僅贏得1.2萬美元（約36.9萬台幣）獎金。