網球》明德快樂盃輪網賽15日開打 退役名將莊佳容初體驗大呼不易

明德快樂盃輪網賽本月15日開打，退役名將莊佳容初體驗大呼不易。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2018 WEIDER明德快樂盃台北國際輪椅網球公開賽，11月15至18日將於北市網球中心進行，甫宣布退役的我國女網名將莊佳容現身站台，還重拾球拍坐上輪椅，與台灣輪網球后呂嘉儀來場示範賽，已當人妻的莊佳容頻呼：「坐輪椅好難打！」更對身障選手的精彩表現深感佩服。

職業生涯贏得兩座大滿貫女雙亞軍的莊佳容，日前低調退役後首度公開現身，她先以站姿與輪網選手在底線對抽，隨後坐上輪椅，嘗試以輪子代步、在場上移動打球，難得體驗後莊佳容大呼不容易，「好難喔！想控制輪椅方向都不簡單了，何況要追球移位，感覺球來了自己被『釘』在那裏，根本不知道怎麼辦！」這位甜蜜人妻也透露，最近開始練習下廚，「過去打職業賽時，其實對做菜沒什麼興趣，現在為了家庭生活幸福美滿，必須試著煮煮看。」

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這項ITF2國際輪網賽，吸引日本、南韓、香港、泰國、印尼、越南、斯里蘭卡、馬來西亞、瑞士及地主台灣等14國、逾120位好手參賽，再創賽史新高，上月印尼亞帕運榮獲QUAD冠、亞、季軍的名將都將共襄盛舉，甚至還有遠自非洲迦納、奈及利亞及摩洛哥等地選手來台角逐，賽事精彩可期。

11月18日壓軸當天，現場還有國際扶輪3521地區為支持輪椅網球舉辦的「國際輪網扶輪日」相關活動，包括結合反毒健走、公益園遊會、環保植樹等，歡迎全台熱心公益、愛好運動的民眾，一起為身障選手加油打氣。