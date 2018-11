舉重》四度刷新世界紀錄 郭婞淳登IWF官網

郭婞淳(右二)在本屆世錦賽拿下兩金一銀的好成績。(取自國際舉重總會官網)

〔體育中心/綜合報導〕台灣「舉重女神」台灣「舉重女神」郭婞淳昨天在土庫曼所舉辦的2018世界舉重錦標賽中,在全新量級女子59公斤級賽事以抓舉105公斤、挺舉132公斤,總和237公斤奪下2金1銀,國際舉重總會( IWF)也以「郭婞淳四度刷新世界紀錄」為標題撰文報導。

本屆世錦賽採2020年東京奧運量級,郭婞淳將改戰59公斤級,國際舉重總會將該級別的世界紀錄設為抓舉104公斤、挺舉131公斤以及總和232公斤。

郭婞淳以抓舉105公斤率先摘金並創下該項目的世界紀錄,而在挺舉開把選擇130公斤,郭婞淳第一次就成功舉起,以總和235公斤刷新世界紀錄,雖然第二把132公斤挑戰失敗,第三把順利舉起,除了打破挺舉世界紀錄外,總和237公斤也再度創新猷,最後順利奪金,可惜挺舉項目不敵中國陳桂明摘銀,但郭婞淳四度改寫世界紀錄成為全場關注焦點。

對於自己的好表現,郭婞淳賽後受訪時難掩喜悅,開心地說:「我有信心在挺舉破紀錄,沒想到另外兩個紀錄也刷新,這讓我太高興了。」

hsing-chun kuo of taiwan snatches 105kg (231.49lb) to set a new world record and win the gold in the snatch portion of the world weightlifting championships in Ashgabat pic.twitter.com/D1Hy97uzJu