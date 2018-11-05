舉重》四度刷新世界紀錄 郭婞淳登IWF官網

郭婞淳（右二）在本屆世錦賽拿下兩金一銀的好成績。（取自國際舉重總會官網）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「舉重女神」台灣「舉重女神」郭婞淳昨天在土庫曼所舉辦的2018世界舉重錦標賽中，在全新量級女子59公斤級賽事以抓舉105公斤、挺舉132公斤，總和237公斤奪下2金1銀，國際舉重總會（ IWF）也以「郭婞淳四度刷新世界紀錄」為標題撰文報導。

本屆世錦賽採2020年東京奧運量級，郭婞淳將改戰59公斤級，國際舉重總會將該級別的世界紀錄設為抓舉104公斤、挺舉131公斤以及總和232公斤。

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郭婞淳以抓舉105公斤率先摘金並創下該項目的世界紀錄，而在挺舉開把選擇130公斤，郭婞淳第一次就成功舉起，以總和235公斤刷新世界紀錄，雖然第二把132公斤挑戰失敗，第三把順利舉起，除了打破挺舉世界紀錄外，總和237公斤也再度創新猷，最後順利奪金，可惜挺舉項目不敵中國陳桂明摘銀，但郭婞淳四度改寫世界紀錄成為全場關注焦點。

對於自己的好表現，郭婞淳賽後受訪時難掩喜悅，開心地說：「我有信心在挺舉破紀錄，沒想到另外兩個紀錄也刷新，這讓我太高興了。」

郭婞淳在舉重世錦賽59公斤級四度刷新世界紀錄。（取自國際舉重總會官網）