MLB》捨哈波組「投手三巨頭」？ 美媒建議國民簽孔賓

美記者建議國民簽下孔賓組成三巨頭。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今年休賽季國民隊最主要的目標將是把外野手哈波（Bryce Harper）給簽回來，不過美國記者建議國民隊，若是不能重簽哈波，那簽下響尾蛇隊的左投孔賓（Patrick Corbin），與塞揚強投薛哲（Max Scherzer）以及「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）組成投手三巨頭，會是不錯的選擇。

孔賓是今年自由市場上最好的左投，他去年先發33場，拿下11勝7敗，防禦率3.15，送出246次三振，WAR（球員綜合貢獻值，BR版本）來到生涯新高的4.8，是相當優秀的一名投手。

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MLB記者Richard Justice認為，孔賓會是最適合國民隊的投手，Justice指出，就算哈波離開國民隊，國民隊的外野依舊有著相當夠水準的深度，像是今天初試啼聲便一鳴驚人的索托（Juan Soto），潛力新秀羅布雷斯（Victor Robles），以及表現相當穩定的伊頓（Adam Eaton），還有快腿泰勒（Michael A. Taylor），外野不是非哈波不可。

外野強打哈波可能無法續留國民隊。（資料照，美聯社）

相較於人才濟濟的外野，目前國民隊的先發投手，除了薛哲以及小史以外，幾乎沒有第三位穩定的先發投手，而且小史近幾年受到傷病影響，平均只有24場先發。日前響尾蛇隊對孔賓提出合格報價，一般預期身價高於合格報價的孔賓應該會拒絕，如此一來國民隊就有機會爭取孔賓加盟。