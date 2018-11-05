SBL》裕隆換教頭拚冠軍 雙洋將桑尼、湯瑪斯今亮相

桑尼（中）及呂政儒（右）湯瑪斯（左）三人是裕隆新賽季的主力得分手。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第16季SBL超級籃球聯賽週三在彰化體育館展開熱身賽，上季例行賽龍頭裕隆今日在自家球場公開「雙洋將」桑尼、湯瑪斯，兩人將與「男模」呂政儒共同擔綱得分箭頭，率領裕隆重返冠軍榮耀。

裕隆上季雖贏得例行賽第1，卻在季後賽次輪不敵富邦勇士，使得執行教練魏永泰交出兵符，改由李啟億接任。李啟億自認接下兵符後，仍有許多不足之處，像是臨場調度等都還有待進入狀況，他最大希望是主力球員能保持身體健康，在季後賽打出最佳競爭力，才有機會挑戰總冠軍。

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裕隆新領隊孟慶杭（左）與新任執行教練李啟億。（記者林岳甫攝）

隨著SBL將進入雙洋將時代，裕隆找來巴勒斯坦籃球英雄205公分的桑尼，他曾在2015年亞洲錦標賽率巴國扳倒菲律賓。他上季以亞洲外援身份效力中國CBA廣州龍獅，場均貢獻21.2分、11.7籃板及1.1顆三分球，是名可裡可外的洋將。他透露，來台前曾向隊友陳盈駿打探台灣籃球的消息，現階段發現球隊速度很快，正是他最愛的球風。

至於裕隆小號洋將挑選195公分的湯瑪斯，他今年代表加拿大來台打瓊斯盃，因留有大鬍子被稱為「加國哈登」。李啟億透露，桑尼、湯瑪斯來台時間尚短，屆時將在熱身賽透過以戰養戰，使兩人快速融入球隊。

呂政儒。（記者林岳甫攝）

周士淵。（記者林岳甫攝）

胡凱翔。（記者林岳甫攝）

桑尼。（記者林岳甫攝）

湯瑪斯。（記者林岳甫攝）

郭昭男。（記者林岳甫攝）

周柏臣與李德威（右）。（記者林岳甫攝）