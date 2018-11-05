台日交流賽》蔗總談戰力佈局 明赴福岡巨蛋練球

中職秘書長馮勝賢（左）和中職聯隊總教練黃甘霖。（記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕中職聯隊全員換上西裝，今晚已搭機抵達福岡，準備明天前進福岡巨蛋練球；這也是黃甘霖首次以總教練身分率中職聯隊出征，盼藉此吸取經驗，也希望盡可能讓選手都上場，把握難得機會。

中職聯隊昨晚臨時更換名單，緊急通知朱俊祥替補受傷的賴鴻誠，維持10名投手，野手再捕于孟馗，全隊由原先24人增至25人，但因為只有1場比賽，恐難全數亮相。

請繼續往下閱讀...

「難得從台灣到日本打交流賽，我也希望大家都有機會可以上場，感受一下日本職棒的強度。」黃甘霖表示，會設法盡量讓每個人上場，但仍要視當下狀況和比賽佈局而定，也希望有人能挺身而出，提高贏球機會。

黃甘霖表示，希望這批球員吸取國際經驗後，能延續到明年世界12強賽等國際賽事，全力為台灣爭取更好的成績，「日本隊實力是在我們之上，我們只有一個方向，既然去比賽就全力以赴，打一場讓台灣球迷感動的球賽，這比較重要。」

黃甘霖自己也從去年台日賽、亞冠賽教練，升格為教頭，他說，第一次領軍出征，還是跟去年一樣的心態，希望藉由國際比賽學習經驗，更加成長，有助往後帶兵。

中職聯隊今天搭乘華航班機前往福岡，機上廣播還請所有乘客為他們鼓掌打氣；全隊明天中午會到福岡巨蛋練球，下午再換日本武士隊練習。

黃甘霖表示，先發投手目前仍在考慮是施子謙或江辰晏，等明天練完球確定。至於先發捕手，他說，若考慮強化火力，要倚重林泓育的打擊，由他蹲捕，但若考量和投手的配球，則以林祐樂為優先，「剛打完總冠軍賽，還要再了解祐樂和小胖的身體狀況，同樣是明天練球後再來決定。」

由於僅打1戰，黃甘霖表示，並未設定誰是終結者，一有狀況就要把最好的投手往前移，例如狀況出現時，陳禹勳有可能會是第2任或第3任投手，馬上登板壓制對手，避免分數被拉開，導致後面反攻不易。

中職聯隊今晚抵達福岡機場，圖為陳俊秀。（特派記者郭羿婕攝）



中職聯隊今晚抵達福岡機場，圖為林祐樂。（特派記者郭羿婕攝）



中職聯隊今晚抵達福岡機場。（特派記者郭羿婕攝）



中職聯隊今晚抵達福岡機場，圖為黃鈞聲（左）和藍寅倫。（特派記者郭羿婕攝）



中職聯隊今晚抵達福岡機場，圖為吳丞哲（左）和陳子豪。（特派記者郭羿婕攝）