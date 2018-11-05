東京奧運公投台灣正名 我奧會主席憂遭IOC中止會籍

中華奧會主席林鴻道（中）。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕中華奧會主席林鴻道今下午於體育發展委員會中報告，指出2020年東京奧運正名公投案，可能迫使我國奧會會籍面臨被「中止或取消承認」的潛在危機；由於國際奧會（IOC）11月底將在東京召開執委會，林鴻道希望體發會召集人張景森及全體委員，能以最嚴正態度正視此問題。

林鴻道會中報告完整內容如下：「1. 今年5月2、3日國際奧會執委會做成決議，並在5月4日通知中華奧會：「國際奧會近期得知貴會境內向當地政府啟動了一項公民投票程序，目的在改變貴會代表團參加2020年東京奧運會使用的名稱。… 決議不予核准任何中華台北奧林匹克委員會名稱的改變。因此，1981年的兩會洛桑協議內容維持不變，且完全適用。」

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2. 今年8月亞運期間，國際奧會主席「托瑪斯 巴赫」以及亞奧會主席「阿罕默德親王」，在誠摯恭賀我國代表隊優異表現的同時，也非常關切國內將舉行「東奧正名公投」的後續發展，並且特別語帶玄機的表達「希望我們能努力留在國際奧會的大家庭中。」

3. 10月16日中華奧會接獲國際奧會，國家奧會關係部組織關係與治理組長「杰羅 波維」電郵詢問我國正名公投一事。信中特別闡明「我們來信的目的係近日於媒體報導中有關貴會/代表團名稱的公民投票程序一事。」…「如您所知，國際奧會非常關切此案的進展，而本會立場也明白於今（2018）年5月4日經執委會之正式決議再次確認，並於同日經郵件通知貴會。」並要求中華奧會提供「本公投案結果可能之實務影響；」以及「中華奧會為支持IOC於本案所持立場及1981年所簽協議，所採取或預計採取之行動；」

4. 原定10月31日訪問中華奧會的日本2020東京奧運籌備會「副主席兼主席特別代表」「遠藤利明（自民黨眾議員）」，臨時於25日電郵表示「因考量我國目前各種國內因素」改派「東京奧運籌備會副執行長兼營運長」「布村幸彥」先生來台。臨時改派低階較低並不具政治身分代表的原因，頗值得思考。

綜觀以上所列事項，鴻道合理研判，國際奧會認為既然執委會已對公投的可能結果明確表態並做出正式決議，在此前提下，我國繼續推動公投案後續發展的意圖與目的究竟為何？依此邏輯，我國是否企圖以政治或其他方式干預奧會的獨立性而違反國際奧會憲章第27條？

根植於種種因素的判斷，鴻道認為公投案正迫使中華奧會會籍面臨被「中止或取消承認」的潛在危機。由於國際奧會即將於11月底召開執委會，會籍議題的壓力更顯急迫。藉此機會向本委員會報告，希望召集人暨全體委員能以最嚴正的態度正視此一潛在危機。」