NBA》「字母哥」驚人火鍋、飛身狂扣 本日十大好球揭曉（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天對上國王，狂砍26分15籃板11助攻，拿下本季第2次大三元，而他今天精彩的表現，更在本日十大好球當中入選三球。

十大好球第10名為巫師隊歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）快攻的左手暴扣，第9名則是太陽隊狀元艾頓（DeAndre Ayton）傳給傑克森（Josh Jackson）後的暴扣。第8名，是暴龍隊的西亞卡姆 （Pascal Siakam）一條龍飛身右手暴扣。

請繼續往下閱讀...

西亞卡姆在詹皇面前重扣。（今日美國）

第7名則是字母哥狠蓋尚柏特（Iman Shumpert）的精彩火鍋，第6名是「前龍王」德羅森 （DeMar DeRozan）切入魔術禁區，單手飛身暴扣。第5名又輪到字母哥，這次是他接獲米德爾頓（Khris Middleton）的傳球，秀出一記精彩的「Alley-oops」。

字母哥硬扣對手。（美聯社）

第4名，灰熊隊的卡斯比（Omri Casspi）展現精彩的運球技術，過掉太陽隊的傑克森精彩上籃得分。第3名，灰狼隊新人奧柯吉（Josh Okogie）直接切入禁區，飛身怒灌拓荒者隊的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）。

第2名又是字母哥，他再度繳出招牌的長手飛身灌籃，從三分線開始切入，靠著隊友的掩護後單手舉球，直接狠灌對手拿下兩分。

字母哥飛身暴扣，入選本日十大好球第二名。（今日美國）

而今天的第一名就是太陽隊的布克（Devin Booker），他在雙方100：100平手，球隊進攻時間剩下2.6秒時，展現一記精準的即停跳投，絕殺灰熊，幫助太陽中止7連敗，也登場今日最佳好球

太陽隊布克的準絕殺幫助球隊中止七連敗。（美聯社）