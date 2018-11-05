棒球》猿隊學長翁瑋均、邱丹激勵 普門「阿寶」想挑戰職棒

普門先發投手陳重光。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕普門中學投手「阿寶」陳重光升上高中之後各方面持續進步，今年更受到學長翁瑋均、邱丹加盟職棒的激勵，將來也想要挑戰職棒。

左投陳重光今天對善化高中先發投6局、66球退場，他表示，以前只在提前結束的比賽中完投、完封過，今天投完5局後有想過要挑戰，但是教練說6局就夠了，可能自己的續航力還不夠，以前最多就是投6局。

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普門總教練邱俊文指出，陳重光雖然球速不快，但是控球很準，能在先搶得好球數後投出引誘球，不過，目前陳重光只有直球和滑球，將來除了球速要增加外，也要加強指叉球和變速球等縱向變化球路。

普門先發投手陳重光拿下勝投。（記者林正堃攝）

陳重光國中身高已將近180公分（現在182公分），體重只有66公斤，上高中後教練要求他增重，已經達到79公斤，最快球速也從115公里進步到131公里。陳重光表示，體重、球速各方面都在進步當中，但是和目標還有一段距離，希望將來能和最欣賞的投手、穀保家商左投王彥程一樣，投出145公里以上的球速，目前也在加強指叉球和變速球的練習，希望能在實戰中運用。

陳重光表示，學長翁瑋均和邱丹加盟職棒，對學弟們有很大的鼓舞作用，要持續進步達成挑戰職棒的目標。