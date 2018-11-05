NBA》老鷹「小柯瑞」T.楊恩 創驚人紀錄成隊史第三人 （影音）

.@TheTraeYoung is beginning to find his stride for the Hawks!



: 24 PTS | 15 AST pic.twitter.com/BEj5ueQImo — NBA TV （@NBATV） 2018年11月4日

〔體育中心／綜合報導〕老鷹隊T.楊恩（Trae Young）昨天繳出24分、15助攻，幫助老鷹隊以123：118擊敗熱火隊，不僅中止隊伍四連敗，T.楊恩還成為老鷹隊史上第三位能夠繳出20分15助攻以上數據的新秀。

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根據《ESPN》數據顯示，T.楊恩的表現追上前輩J.提格（Jeff Teague）2010年，以及韋伯（Spud Webb Webb）1986年，兩人於新人年所創下的20分15助攻以上的紀錄。

本季T.楊恩在重建中的老鷹隊獲得無限開火權，本季他每場平均出手達15.2次，命中6.7顆球，三分出手6.2次命中2.0顆球，平均能夠拿下19.1分、7.9助攻以及3.2籃板，不過他同時也發生了3.8次失誤。目前T.楊恩是新秀得分排行榜第二名，第一名為獨行俠隊的「歐洲神童」東契奇（Luka Doncic），他目前平均能拿下19.4分。

T.楊恩在選秀前最為人熟知的就是他的超大號三分，以及精準的傳導功夫，他在大學時曾掀起一股楊恩旋風，當時被球探認為能夠成為第二個勇士隊的柯瑞（Stephen Curry），T.楊恩6呎2吋的身高以及180磅的體重，比6呎3吋、190磅的柯瑞還要再小一號，因此許多球探認為T.楊恩雖然打法類似柯瑞，卻很難達到跟柯瑞相同的成就。