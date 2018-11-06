舉重世錦賽》禁藥風波後首戰 仁川亞運金牌林子琦挺舉、總和第4

林子琦。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕自2016年里約奧運爆發禁藥事件後，台灣舉重好手林子琦重返擂台，她今凌晨在2018年土庫曼世界錦標賽女子64公斤級，以抓舉105公斤拿第6，挺舉130公斤、總和245公斤排名第4，即使無緣獎牌，但復出首戰仍有好的開始。

30歲的林子琦在2014年亞運63公斤級奪金，當時抓舉116公斤破亞運紀錄、挺舉145公斤及總和261公斤都締造世界紀錄。不過，她兩年前奧運被視為奪牌希望，卻在賽前禁藥檢測異常，只能黯然退賽。

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林子琦這次抓舉開把105公斤，第一舉因操之過急失敗，好在第二把成功，第三把力拚108公斤失敗，抓舉取第6。林子琦挺舉第一把130公斤失利，同樣又在第二把穩住陣腳成功挺起，但最後挑戰133公斤再次失手。

林子琦生涯在世錦賽無奪牌紀錄，前次參戰為2015年，但表現失常抓舉僅105公斤、挺舉133公斤，總和238公斤與亞運有段落差。這回林子琦成績雖不如巔峰時期，不過相隔許久再戰國際賽能有此表現仍是不錯。

里約奧運63公斤級金牌中國名將鄧薇之前保有挺舉147公斤、總和262世界紀錄，隨著中國禁藥解禁後，她重返戰場，以抓舉112公斤、挺舉140公斤與總和252公斤，3項不僅拿到金牌，也是64公斤級世界紀錄。