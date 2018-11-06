網球》驚！西班牙「蠻牛」動刀 再退年終總決賽

西班牙「蠻牛」納達爾再度因傷退賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期飽受傷勢困擾的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal），10月就退出中國公開賽、上海名人賽以及巴黎大師賽，也跌下球王寶座，沒想到今又傳壞消息，納達爾因腳踝傷勢，ATP（職業男網總會）年終總決賽確定退賽。

納達爾今年飽受傷病困擾，先前的美網他就因膝傷在四強戰退賽，台維斯盃也未能登場，10月已退出多項比賽，原計畫參加上月底的巴黎大師賽，最後卻又因腹肌拉傷告吹，讓坐二望一的「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）得以超車，重返球王寶座。

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納達爾發言人Benito Perez-Barbadillo稍早發出新聞稿，宣布納達爾因為腳踝傷勢影響，將正式退出將於台灣時間11月12日起在倫敦舉辦的 ATP年終總決賽，並利用這段時間進行手術，目前世界排名第10的美國長人伊斯納（John Isner）則將遞補出賽。

納達爾稍早也在自己的社群媒體上表示，對他來說這是個相當艱難的賽季，健康的時候自己的表現都十分出色；但是在因傷困擾時卻也十分痛苦，他也盼望在成功動完手術後，自己能夠以全新的面貌和健康的狀態迎接下個賽季。