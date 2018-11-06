MLB》洋基要簽哈波還是馬查多 總管「現金人」這樣說

洋基總管凱許曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在今年冬天將有巨額的薪資空間可以操作，不過總管凱許曼（Brian Cashman）還是對於球隊的補強人選不願多談。

凱許曼表示：「我將觀看自由球員市場。我不打算說要簽誰、或是什麼時候，我們會慎審在自由市場上或是交易目標與所需要的花費。」

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凱許曼：「我們盡所能的加強我們的投手陣容，這好像是每年的例行事務了。我們將評估自由球員的價格、以及明智地交易，讓我們能在現有的陣容上更進步。」

被問到豪華稅的問題，凱許曼回應：「我們的目標始終是有效益地贏得總冠軍。但我們的團隊薪資仍然很高，儘管我們去年不用繳豪華稅，但我們仍然是聯盟中的高薪團隊之一。」

談到馬查多（Manny Machado）的一些爭議舉動是否會影響洋基簽下他的意願，凱許曼只回應：「每年你都有需要確定市場上有哪些適合球隊、以及哪些是不適合的對象，我們將做出這些決定，並採取相對應的行動。」

另外哈波的到來是否會讓外野陣容更擁擠？「任何事情我都會考慮。我們必須保持開放態度，我們總是希望球隊逐步改進或顯著升級。」凱許曼說，「如果有一個位置能變得更好，即使外野陣容現在看起來很好，我仍然會對外野手保持開放態度。」