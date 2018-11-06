MLB》年度4大獎決選名單出爐 大谷新人王力抗洋基雙雄

大谷能否獲得新人王下週將能揭曉。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕全美棒球記者協會（BBWAA）今日正式公布了今年國聯與美聯新人王、最佳總教練、塞揚獎、以及年度MVP等重要4獎的最終決選3人名單，如下：

美聯新人王候選（台灣時間13日頒發）：

安杜哈爾（Miguel Andujar）, 洋基

大谷翔平, 天使

托瑞斯（Gleyber Torres）, 洋基





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國聯新人王候選：

阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）, 勇士

畢爾勒（Walker Buehler）, 道奇

索托（Juan Soto）, 國民

美聯最佳總教練候選（台灣時間14日頒發）：

凱許（Kevin Cash）, 光芒

柯拉（Alex Cora）, 紅襪

梅爾文（Bob Melvin）, 運動家



國聯最佳總教練候選：

布雷克（Bud Black）, 洛磯

康索（Craig Counsell）, 釀酒人

史尼特克（Brian Snitker）, 勇士

美聯塞揚獎候選（台灣時間15日頒發）：

克魯伯（Corey Kluber）, 印地安人

史奈爾（Blake Snell）, 光芒

韋蘭德（Justin Verlander）, 太空人

國聯塞揚獎候選：

德葛隆（Jacob deGrom）, 大都會

諾拉（Aaron Nola）, 費城人

薛哲（Max Scherzer）, 國民





美聯MVP候選（台灣時間16日頒發）：

貝茲（Mookie Betts）, 紅襪

拉米瑞茲（Jose Ramirez）, 印地安人

楚奧特（Mike Trout）, 天使

國聯MVP候選：

艾倫納多（Nolan Arenado）, 洛磯

巴耶茲（Javier Baez）, 小熊

耶利奇（Christian Yelich）, 釀酒人