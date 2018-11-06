NBA》開季戰績遠不如預期 火箭緊急聘回退休防守教練

已經退休的前火箭防守助教布茲德里克11月底將重新歸隊。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕上季拿下例行賽第1、穩坐西部龍頭的火箭隊，本季戰績3勝5敗，前役好不容易盼到「大鬍子」哈登（James Harden）傷癒歸隊，才領軍擊敗公牛拿下本季首次連勝，開季表現遠不如預期，火箭團隊也趕緊找回退休的前防守助教布茲德里克（Jeff Bzdelik），希望他能挽救火箭慘澹的戰績。

今年已經65歲的布茲德里克，執教資歷豐富，不但曾在維克森林大學、美國空軍學院以及科羅拉多大學校隊出任，也曾擔任金塊總教練，還帶過菜鳥時期的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），而去年在季後賽時交手勇士的全面換防策略收到相當好的效果，被公認是火箭上季防守脫胎換骨的重要功臣。

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今夏布茲德里克選擇在訓練營前宣布退休消息，在他離開之後，火箭防守馬上一落千丈，開季至今，火箭場均丟掉112.1分，排名聯盟第17位，防守效率僅111.3，更排在聯盟吊車尾，除了因過去陣中倚重的「大鎖」亞里札（Trevor Ariza）本季跳槽太陽外，布茲德里克的離開恐怕也是原因之一。

根據《休士頓紀事報》記者Jonathan Feigen指出，力求振作的火箭已與這位資歷豐富的防守助教簽下一紙合同，讓這位在上個球季打造了球隊防守體系的大功臣回歸。而據消息人士透露，布茲德里克因為一些私人因素，還不能立刻回到火箭，不過他最快將在11月底就能重新歸隊。

布茲德里克（著西裝者）指導火箭球員。（資料照，法新社）