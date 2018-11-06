MLB》連霸有何秘訣？柯拉請教美足軍神

紅襪總教練柯拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕風光拿下今年世界大賽冠軍，還有望在季外拿下年度最佳教練的紅襪總教練柯拉（Alex Cora）昨天跟著紅襪隊與冠軍盃，來到吉列體育場為同城的NFL愛國者隊加油，而他在心態上也已經調整好為明年連霸做準備了。

他希望能從愛國者隊總教練Bill Belichick身上學到更多東西。 「我告訴Belichick，我們必須迎頭趕上，你們（愛國者）對連霸這種事了解太多了。你必須讓我了解我們該怎麼讓保持團隊專注，以及我們要如何做到這一點。」柯拉說。

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「你們看他總是很沉默，他一直在思考，」柯拉說。「他非常平靜。而這就是人們常對我說的。不要表現出情感，不要太興奮、太沮喪。甚至在大場面的時刻都一樣。」

Belichick：「看到柯拉和這些偉大的球員、在比賽前與他們交談、看著他們出場，對我來說無疑是鼓舞人心的，」Belichick在賽後記者會說道。「他們有多麼偉大的一年，為我們所有其他人設立了如此高的標準，但這是一件好事。這就是我們想要的。有紅襪隊真是太棒了。」



Belichick是NFL中現役在職最久的總教練，另外還帶領愛國者在21世紀拿下8次美聯冠軍，贏下五個超級盃冠軍，被許多人認為是球界中最佳的總教練。

愛國者總教練Belichick。（資料照，法新社）