MLB》印地安人重建！4大王牌解體 只剩林多和拉米瑞茲不賣

印地安人王牌克魯伯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕即將重建？根據今天大聯盟記者海曼（Jon Heyman）指出，印地安人已開放聽取陣中所有球員報價，基本上只有明星游擊手林多（Francisco Lindor）和MVP熱門拉米瑞茲（Jose Ramirez）是非賣品。這也意味著本季都飆出200K以上的3大先發，今年都有可能離隊。

印地安人過去幾年相當有競爭力，連三年拿下美中王座，2016年鏖戰到世界大賽第七戰才不敵小熊，今年雖然仍在分區稱王但季後賽首輪就遭太空人橫掃，這幾年雖然還是沒能拿下超過60年沒拿的世界大賽冠軍，但他們似乎準備邁入重建了。

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陣中第一號先發克魯伯（Corey Kluber）生涯8年都效力印地安人，曾在2014、2017奪得美聯塞揚獎，已經連5季都投滿200局，今年20勝7敗，防禦率2.89，也是塞揚獎的熱門人選，明年薪水1700萬美元。

二三號先發卡拉斯科（Carlos Carrasco），已經連續4年都繳出雙位數勝投，去年18勝生涯最佳，本季則有17勝，最近5個賽季一共投856局，平均防禦率3.27。

印地安人還有一名強投鮑爾（Trevor Bauer），今年戰績12勝6敗，防禦率也才2.21，這3人加上克萊文傑（Mike Clevinger），今年共同達成至少單季同隊4位投手200次三振以上的紀錄，為大聯盟史上第一次，證明印地安人今年的先發輪值有多優秀。

除了先發輪值，印地安人陣中還有英卡納西恩（Edwin Encarnacion）、牛棚大將米勒（Andrew Miller）、明星捕手高姆斯（Yan Gomes） 等，印地安人也都開放聽取報價。