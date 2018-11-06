MLB》打點王馬丁尼茲不在MVP決選 眾人都震呆了...

馬丁尼茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕稍早全美棒球記者協會（BBWAA）公布了新人王、最佳總教練、塞揚獎、年度MVP等4獎的最終決選3人名單，但今年繳出傲人成績的紅襪隊43轟重砲手馬丁尼茲（J.D. Martinez）並不在美聯MVP決選名單之中，讓許多人都感到驚訝。

馬丁尼茲今年繳出1.031的攻擊指數，於美聯僅次在決選名單中的隊友貝茲（Mookie Betts）和天使楚奧特（Mike Trout）

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名人堂重砲「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）就表示：「老兄，為什麼我們不能讓球員得到他們應得的獎項？馬丁尼茲不在決選名單中，是投票者對棒球最大的反駁！我認為他跟貝茲都值得拿下MVP！」

著名ESPN記者歐尼（Buster Olney）也在推特上表示，若是能有一個獎項代表哪一名球員對球隊帶來最多影響，那馬丁尼茲應該得獎。馬丁尼茲今年帶來的擊球策略很大的幫助了紅襪隊。

洛杉磯時報的記者Bill Shaikin也發表他的看法，他認為這是投票者做出改變的信號，也列出了馬丁尼茲的驚人成績。

J.D. Martinez was not one of the three AL MVP finalists, a sign of changing standards among voters. Where he ranked in AL:



RBI: 1

HR: 2

BA: 2

R: 3

OPS: 3

OBP: 3

SLG: 2



WAR: 7 — Bill Shaikin （@BillShaikin） 2018年11月5日

不少球迷也紛紛在推特上聲援馬丁尼茲，許多人表示「沒有馬丁尼茲實在太尷尬了......」、「這太荒謬了，決選3人中竟然沒有馬丁尼茲...」