MLB》打點王馬丁尼茲不在MVP決選 眾人都震呆了...

馬丁尼茲。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕稍早全美棒球記者協會(BBWAA)公布了新人王、最佳總教練、塞揚獎、年度MVP等4獎的最終決選3人名單,但今年繳出傲人成績的紅襪隊43轟重砲手馬丁尼茲(J.D. Martinez)並不在美聯MVP決選名單之中,讓許多人都感到驚訝。

馬丁尼茲今年繳出1.031的攻擊指數,於美聯僅次在決選名單中的隊友貝茲(Mookie Betts)和天使楚奧特(Mike Trout)

名人堂重砲「重傷害」湯瑪斯(Frank Thomas)就表示:「老兄,為什麼我們不能讓球員得到他們應得的獎項?馬丁尼茲不在決選名單中,是投票者對棒球最大的反駁!我認為他跟貝茲都值得拿下MVP!」

著名ESPN記者歐尼(Buster Olney)也在推特上表示,若是能有一個獎項代表哪一名球員對球隊帶來最多影響,那馬丁尼茲應該得獎。馬丁尼茲今年帶來的擊球策略很大的幫助了紅襪隊。

洛杉磯時報的記者Bill Shaikin也發表他的看法,他認為這是投票者做出改變的信號,也列出了馬丁尼茲的驚人成績。

J.D. Martinez was not one of the three AL MVP finalists, a sign of changing standards among voters. Where he ranked in AL:



RBI: 1

HR: 2

BA: 2

R: 3

OPS: 3

OBP: 3

SLG: 2



WAR: 7