NBA》哈登強心臟三分球澆熄溜馬氣燄 率火箭升空3連勝

哈登命中關鍵三分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕客場挑戰溜馬之役，今天火箭靠著末節關鍵5顆三分球挹注，最終以98：94險勝溜馬，拿下3連勝，溜馬則是中止3連勝。

開賽火箭狀況不錯，卡培拉空中接力灌籃、「大鬍子」哈登（James Harden）、恩尼斯（James Ennis III）連續命中三分球，首節打完取得29：22領先，不過第二節趁著火箭防守出問題，溜馬展開反撲，半場追到53：55落後。

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下半場兩隊命中率下滑，兩隊鏖戰到最後1分鐘仍以90：90平手，哈登剩36秒時命中三分超前比數，還上演關鍵抄截，逼得溜馬只能用犯規戰術，在保羅2罰1中後，溜馬一哥歐拉迪波搶投三分命中，溜馬只以93：94落後。但哈登關鍵時刻四罰全中，火箭驚險過關。

哈登（左）與歐拉迪波對位。（法新社）

哈登全場攻下28分6助攻，保羅（Chris Paul）則有9分、13助攻、5籃板，卡培拉則是18分10籃板。「甜瓜」安東尼拿下8分5籃板，還在第四節剩6分鐘命中關鍵三分助隊扳平，最後也抓下進攻籃板。

溜馬方面以歐拉迪波拿下28分最佳，另有6籃板2助攻，其他球員，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）得到11分，，替補上陣的沙波尼斯（Domantas Sabonis）有17分入帳。