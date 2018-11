NBA》稱職「一哥」領軍爆衝 歐拉迪波、魏少獲單週最佳球員

歐拉迪波最後3.4秒砍進逆轉三分球。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕NBA官方今公佈單週最佳球員,東部由溜馬一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)拿下,西部則由「魏少」魏斯布魯克(Russell Westbrook)獲獎。

歐拉迪波上週繳出平均每場23.5分、10.3籃板、4助攻和2抄截展現全能身手,帶領溜馬繳出3勝1負的戰果,而他在上週4場比賽共拿下94分,還在周日主場對上強敵塞爾提克一役最後3.4秒,命中絕殺三分球,幫助球隊以1分之差險勝綠衫軍。

請繼續往下閱讀...

西部則有魏斯布魯克大放異彩,上週場均28分、10籃、5助攻,命中率更高達53.8%,繳出MVP好表現。9月他才因右膝發炎進場維修,在錯過開季的2場比賽後,回歸首戰就繳出32分12籃板8助攻的準大三元表現。

魏斯布魯克傷癒後,領軍衝出4連勝。(資料照,法新社)

雷霆一開季就苦吞4連敗,不過在「魏少」傷復歸隊後,球隊逐漸找回節奏,在上週拿下3勝後,目前已笑納4連勝。

The Week 3 #NBA Players of the Week! @VicOladipo of the @Pacers (East)@russwest44 of the @okcthunder (West) pic.twitter.com/DkXxDS2xtM