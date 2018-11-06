NBA》稱職「一哥」領軍爆衝 歐拉迪波、魏少獲單週最佳球員

歐拉迪波最後3.4秒砍進逆轉三分球。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今公佈單週最佳球員，東部由溜馬一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）拿下，西部則由「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）獲獎。

歐拉迪波上週繳出平均每場23.5分、10.3籃板、4助攻和2抄截展現全能身手，帶領溜馬繳出3勝1負的戰果，而他在上週4場比賽共拿下94分，還在周日主場對上強敵塞爾提克一役最後3.4秒，命中絕殺三分球，幫助球隊以1分之差險勝綠衫軍。

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西部則有魏斯布魯克大放異彩，上週場均28分、10籃、5助攻，命中率更高達53.8%，繳出MVP好表現。9月他才因右膝發炎進場維修，在錯過開季的2場比賽後，回歸首戰就繳出32分12籃板8助攻的準大三元表現。

魏斯布魯克傷癒後，領軍衝出4連勝。（資料照，法新社）

雷霆一開季就苦吞4連敗，不過在「魏少」傷復歸隊後，球隊逐漸找回節奏，在上週拿下3勝後，目前已笑納4連勝。