NBA》「詹皇」不在場湖人表現更好？美媒點出是這原因...

2018/11/06 12:36

詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊本季喜迎「詹皇」詹姆斯（LeBron James）加盟，不過開季卻遭遇不順，至今以4勝6負的戰績排在西部吊車尾，而他們本季場均雖有118.9分，但失分也達到120分，位居聯盟墊底。尷尬的是，今天有美媒發現「詹皇」不在場上時，湖人在攻守兩端竟然比他在的時候表現得還要更好。

詹姆斯本季西遊加盟紫軍金團，不過至今卻仍未能替湖人建立贏球文化，昨在主場交手暴龍防守上漏洞百出，單節就遭對手狂轟42分，首節打完落後25分寫下隊史難堪紀錄，全場還一度落後高達31分。

美媒《ClutchPoints》今天在推特上指出了一項尷尬的數據，那就是當詹姆斯在場上時，湖人進攻效率僅有113.4，當他不在時，卻能達到121.6；而在防守上也出現同樣的窘境，當詹姆斯在時，對手得分為116.8分，不在，則降到114.1分。詹皇不在場上時，湖人似乎在攻防兩端的表現都比較好。

不過美國媒體也分析，紫金軍團在攻守兩端之所以會有這樣的落差，可能是因詹姆斯在場上握有絕大多數的球權後，反而影響了湖人本身在攻守上的節奏。

湖人過去跟其他打快攻的西部球隊一樣，需要大量傳球為製造進攻機會，不過詹姆斯在場時，卻會掌控大部分的球權，所以才會每次碰到關鍵時刻，球隊反而打得綁手綁腳。

相關關鍵字： NBA 湖人 詹姆斯

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