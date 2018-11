NBA》「詹皇」不在場湖人表現更好？美媒點出是這原因...

詹姆斯。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊本季喜迎「詹皇」詹姆斯(LeBron James)加盟,不過開季卻遭遇不順,至今以4勝6負的戰績排在西部吊車尾,而他們本季場均雖有118.9分,但失分也達到120分,位居聯盟墊底。尷尬的是,今天有美媒發現「詹皇」不在場上時,湖人在攻守兩端竟然比他在的時候表現得還要更好。

詹姆斯本季西遊加盟紫軍金團,不過至今卻仍未能替湖人建立贏球文化,昨在主場交手暴龍防守上漏洞百出,單節就遭對手狂轟42分,首節打完落後25分寫下隊史難堪紀錄,全場還一度落後高達31分。

美媒《ClutchPoints》今天在推特上指出了一項尷尬的數據,那就是當詹姆斯在場上時,湖人進攻效率僅有113.4,當他不在時,卻能達到121.6;而在防守上也出現同樣的窘境,當詹姆斯在時,對手得分為116.8分,不在,則降到114.1分。詹皇不在場上時,湖人似乎在攻防兩端的表現都比較好。

LeBron James has always made others better. But until the Lakers learn how to play around him, he's doing that from the bench. pic.twitter.com/tQwfeypYSJ