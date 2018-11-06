NBA》拉文大爆發狂砍41分 公牛OT2駭浪勝尼克

拉文砍下個人生涯新高41分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今天客場踢館紐約尼克，雙方打到第二度延長依舊難分難解，公牛靠著拉文（Zach LaVine）砍下生涯新高的41分，包括最後0.2秒的罰球2罰1中絕殺，才在驚濤駭浪中以116：115擊敗尼克。賽後兩隊戰績都來到3勝8負。

正規賽2隊殺得你死我活，最後49.1秒尼克由特里爾（Allonzo Trier）投進追平三分球，102：102平手進入延長。第一次延長賽由拉文在最後1分13秒中距離跳投命中，此後2隊沒再得分，再度進入延長。

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二次延長賽，公牛就看拉文一個人表演，他包辦全隊8分，最後0.2秒的出手吸引穆迪耶（Emmanuel Mudiay）的犯規，拉文2罰1中，終場公牛就以這1分贏球。

穆迪埃關鍵時刻犯規。（法新社）

拉文打了49分鐘，25投13中攻下41分是生涯新高，另有4籃板4助攻，賽後他說：「我是在做能讓球隊領先的事情，嘗試投籃、上到罰球線，做能夠幫助球隊贏的事情。」除他以外，布萊克尼（Antonio Blakeney）也有17分，還有J.帕克（Jabari Parker）攻下15分。

尼克當家中鋒坎特（Enes Kanter）拿下23分、還抓下24籃板的「雙20」演出，可惜無力回天。特里爾也有21分貢獻。

坎特有雙20演出。（美聯社）