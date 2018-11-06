台日交流賽》江辰晏先發 陳傑憲開路、陳俊秀扛4棒

2018/11/06 13:10

台日交流戰明開打。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕中職聯隊明天將與日本武士隊進行交流賽，全隊今天中午已到福岡巨蛋練球，總教練黃甘霖也初步排定明天的先發陣容，將由獅隊江辰晏先發，主要考量他的近況較佳，且是左投，並將與同隊捕手林祐樂搭檔，林泓育則擔任指定打擊。

此外，前3棒預定是安打王陳傑憲、盜壘王王威晨和近況不俗的藍寅倫，黃甘霖希望能借重這3人的快腿和選球能力，再由打擊王陳俊秀扛起第4棒。

中職聯隊初步先發名單出爐。（特派記者郭羿婕攝）

以下為中職聯隊初步先發名單：

第1棒：陳傑憲（左外野手）

第2棒：王威晨（二壘手）

第3棒：藍寅倫（中外野手）

第4棒：陳俊秀（一壘手）

第5棒：林泓育（指定打擊）

第6棒：朱育賢（右外野）

第7棒：郭永維（三壘手）

第8棒：林祐樂（捕手）

第9棒：王勝偉（游擊手）

投手：江辰晏

明天先發投手江辰晏。（特派記者郭羿婕攝）

中職投手群練習，左為明天先發投手江辰晏 。（特派記者郭羿婕攝）

中職投手群練習。（特派記者郭羿婕攝）

陳傑憲。（特派記者郭羿婕攝）

潘武雄。（特派記者郭羿婕攝）

陳傑憲（左）和潘武雄。（特派記者郭羿婕攝）

林祐樂。（特派記者郭羿婕攝）

郭永維。（特派記者郭羿婕攝）

藍寅倫。（特派記者郭羿婕攝）

郭阜林。（特派記者郭羿婕攝）

相關關鍵字： 中職 日本武士隊 台日交流賽 中職聯隊

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.