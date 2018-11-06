台日交流賽》江辰晏先發 陳傑憲開路、陳俊秀扛4棒

台日交流戰明開打。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕中職聯隊明天將與日本武士隊進行交流賽，全隊今天中午已到福岡巨蛋練球，總教練黃甘霖也初步排定明天的先發陣容，將由獅隊江辰晏先發，主要考量他的近況較佳，且是左投，並將與同隊捕手林祐樂搭檔，林泓育則擔任指定打擊。

此外，前3棒預定是安打王陳傑憲、盜壘王王威晨和近況不俗的藍寅倫，黃甘霖希望能借重這3人的快腿和選球能力，再由打擊王陳俊秀扛起第4棒。

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中職聯隊初步先發名單出爐。（特派記者郭羿婕攝）

以下為中職聯隊初步先發名單：

第1棒：陳傑憲（左外野手）

第2棒：王威晨（二壘手）

第3棒：藍寅倫（中外野手）

第4棒：陳俊秀（一壘手）

第5棒：林泓育（指定打擊）

第6棒：朱育賢（右外野）

第7棒：郭永維（三壘手）

第8棒：林祐樂（捕手）

第9棒：王勝偉（游擊手）

投手：江辰晏

明天先發投手江辰晏。（特派記者郭羿婕攝）

中職投手群練習，左為明天先發投手江辰晏 。（特派記者郭羿婕攝）

中職投手群練習。（特派記者郭羿婕攝）

陳傑憲。（特派記者郭羿婕攝）

潘武雄。（特派記者郭羿婕攝）

陳傑憲（左）和潘武雄。（特派記者郭羿婕攝）

林祐樂。（特派記者郭羿婕攝）

郭永維。（特派記者郭羿婕攝）

藍寅倫。（特派記者郭羿婕攝）

郭阜林。（特派記者郭羿婕攝）