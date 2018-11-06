台日交流賽》江辰晏先發 陳傑憲開路、陳俊秀扛4棒

台日交流戰明開打。（特派記者郭羿婕攝）
〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕中職聯隊明天將與日本武士隊進行交流賽，全隊今天中午已到福岡巨蛋練球，總教練黃甘霖也初步排定明天的先發陣容，將由獅隊江辰晏先發，主要考量他的近況較佳，且是左投，並將與同隊捕手林祐樂搭檔，林泓育則擔任指定打擊。
此外，前3棒預定是安打王陳傑憲、盜壘王王威晨和近況不俗的藍寅倫，黃甘霖希望能借重這3人的快腿和選球能力，再由打擊王陳俊秀扛起第4棒。
請繼續往下閱讀...
中職聯隊初步先發名單出爐。（特派記者郭羿婕攝）
以下為中職聯隊初步先發名單：
第1棒：陳傑憲（左外野手）
第2棒：王威晨（二壘手）
第3棒：藍寅倫（中外野手）
第4棒：陳俊秀（一壘手）
第5棒：林泓育（指定打擊）
第6棒：朱育賢（右外野）
第7棒：郭永維（三壘手）
第8棒：林祐樂（捕手）
第9棒：王勝偉（游擊手）
投手：江辰晏
明天先發投手江辰晏。（特派記者郭羿婕攝）
中職投手群練習，左為明天先發投手江辰晏 。（特派記者郭羿婕攝）
中職投手群練習。（特派記者郭羿婕攝）
陳傑憲。（特派記者郭羿婕攝）
潘武雄。（特派記者郭羿婕攝）
陳傑憲（左）和潘武雄。（特派記者郭羿婕攝）
林祐樂。（特派記者郭羿婕攝）
郭永維。（特派記者郭羿婕攝）
藍寅倫。（特派記者郭羿婕攝）
郭阜林。（特派記者郭羿婕攝）