羽球》戴資穎不打福州賽 印媒：辛度的機會來了

戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世羽聯賽程密集，世界球后戴資穎選擇退出今天開打的超級750中國福州公開賽，印度媒體《滾動》（Scroll.in）今報導，這代表辛度（PV Sindhu）的機會來了。

作為世界排名第三，辛度本賽季一冠未取，只在大英國協運動會上拿到女團金牌，雖然今年5次打入女單決賽，卻全都拿亞軍，2次分別敗給戴資穎和同胞賽娜（Saina Nehwal），而戴資穎一舉在今年度拿下8冠。

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該媒指出，這兩位勁敵都退賽，對辛度來說是最好解決她今年冠軍荒的機會，認為籤表上與她同半區的對手中，只有奧原希望會帶來麻煩。

辛度今年至今一冠未拿。（資料照，法新社）

戴資穎退賽後，台灣由一哥周天成領銜出賽，首輪將面對世界排名第22的南韓選手李東根，世界球王桃田賢斗第一場則要遭遇「超級丹」林丹。

女單方面，李佳馨、白馭珀首輪分別將面對泰國布莎南、加拿大李文珊，退出法國賽的西班牙名將瑪琳將如期出賽，首輪對上地主女將蔡炎炎。

台灣有4組男雙上陣，今天下午李洋／李哲輝第一場就要面對世界排名第一的印尼男雙吉德翁／蘇卡穆約，過去對戰紀錄雙李配以2勝5負居下風，近期吞3連敗。