NBA》富尼耶關鍵時刻變魔術 零秒出手絕殺騎士（影音）

富尼耶今扮英雄，零秒出手絕殺騎士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今在主場迎戰騎士，兩隊你來我往激戰到最後一秒，不過魔術富尼耶（Evan Fournier）在決勝節關鍵時刻挺身而出，先罰球幫助追平，最後零秒出手漂亮命中絕殺球，率隊以102：100氣走騎士，笑納2連勝。

首節A.戈登（Aaron Gordon）一人就獨拿18分讓魔術取得領先，次節騎士在克拉克森（Jordan Clarkson）帶領下，急起直追，胡德（Rodney Hood）、J.R.史密斯（J.R. Smith）輪流開火，帶領球隊打出一波10：4的小高潮，一度將比分縮小到2分差，不過伍切維奇（Nikola Vucevic）馬上在連拿6分，幫魔術要回雙位數領先。

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易籃騎士再度開啟追分模式，該節後段，奧斯曼（Cedi Osman）命中三分球，率隊回敬10：0的攻勢，將兩隊比數扳平，G.希爾（George Hill）再和克拉克森攜手，幫助騎士取得7分領先。

決勝節，魔術調整節奏，J.西蒙斯（Jonathon Simmons）急停跳投追到2分差，接下來雙方一路拉鋸；比賽最後13秒，富尼耶獲罰球機會，兩罰中一將比分追成100：100，最後一波進攻接獲A.戈登傳球後，富尼耶踩在三分線上急停跳投，絕殺騎士，助隊以1分差險勝，送給對手3連敗。