網球》喬帥第5度鎖定年終球王 拜蠻牛傷退提前登頂

喬科維奇提前鎖定年終全球第1。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）因傷退出台灣時間11月12日倫敦登場的男網年終總決賽，也讓本週回鍋世界球王的喬科維奇（Novak Djokovic）添喜，順勢提前鎖定年終全球第1，這也是31歲的塞爾維亞名將生涯第5度榮膺年終球王。

喬帥先前飽受肘傷、沉迷冥想、甚至家庭失和等狀況所困擾，休兵多時導致世界男單排名直直落，今年5月21日還一度慘跌至22，也是他自19歲入行後新低。但這位前世界球王下半季揮別低潮重新奮起，横掃溫布頓、美網雙料大滿貫金盃，又首度攻下辛辛那提，成為史上首位完成包辦9大名人賽冠軍的傳奇，如今喬帥雖於巴黎名人賽爆冷屈居亞軍、22連勝被中斷，仍締造單一賽季從排名20外上衝至年終No.1的男網紀錄，東山再起氣勢如虹。

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這是喬帥繼2011、12、14和15年後，第5回獲得年終球王殊榮，已超越納達爾等眾球星，與現役的瑞士老將費德爾（Roger Federer）等並列史上第2，僅次於6度登頂的美國退役名將山普拉斯（Pete Sampras）。至於剛丟掉球王頭銜屈居第2的納達爾，得動腳踝手術放棄年終賽單打8強門票，空缺則由目前排名第10的美國長人伊斯納（John Isner）遞補。