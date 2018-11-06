電競》被踢爆隊員年齡造假 中國VG戰隊遭禁賽處分

中國電競VG戰隊選手linshu（右1）遭檢舉年齡造假，不指自己被禁賽半年，其他三位隊友也被拖下水。（取自VG戰隊官網）

〔體育中心／綜合報導〕中國LPL的戰隊 iG（Invictus Gaming）上週才在《英雄聯盟》世界賽，拿下LPL史上首座冠軍，讓掀起中國電競旋風，不過另一支中國電競戰隊VG（Vici Gaming）卻有成員遭踢爆在射擊大逃殺類型遊戲《絕地求生》謊報年齡參賽，全隊不但得一起接受禁賽處罰，S2級別的晉級名額也遭取消。

最有影響力的PCPI（PUBG CHINA PRO INVITATIONAL ）絕地求生邀請賽中，來自中國知名電競戰隊VG的選手VG_linshu遭人檢舉年齡有造假的嫌疑，而PCPI在接獲舉報並查證後，認定VG_linshu提供的個人資料造假，不符選手註冊規定，經內部討論後，決定對VG戰隊和VG_linshu選手個人分別處以3個月和6個月的禁賽處分。

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而消息一出，立刻引起一片譁然，畢竟VG戰隊可說是相當具有歷史的隊伍，也有涉足《英雄聯盟》、《Dota2》等多項電競遊戲，歷年來也取得不少佳績。這次大賽在32支隊伍中排第9名，原被看好成代表中國隊參加國際賽事，但如今遭禁賽，不但前功盡棄，隊伍中的其他選手連帶也被拖下水。

而此次出包的選手VG_linshu是《絕地再生》戰隊的主力戰將，卻因未滿18歲不符合參賽標準，VG俱樂部為了取得好成績，心存僥倖偽造資料，才導致禁賽惡果。

事後VG戰隊在官網表示，願意接受主辦方的處罰，所有的責任都由俱樂部承擔，但依然提起上訴，希望官方可以對VG_linshu從寬處理，認為半年的禁賽隊這位年輕的選手來說實在太過嚴厲。