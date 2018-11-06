台日交流賽》雙方都派23歲左投 江辰晏最熟森友哉

台灣隊先發投手江辰晏 （特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕台日交流賽將於台灣時間明天下午5時15分開打，兩隊今天公布先發投手，都以23歲左投應戰，由獅隊江辰晏對上中日龍笠原祥太郎。

這是江辰晏進職棒後首度對戰日本隊，他非常期待：「日本隊選球、攻擊都比一般打者仔細，所以要比較謹慎投，他們棒子也黏，不太好三振。」

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江辰晏將和同樣來自獅隊的捕手林祐樂搭檔，延續季後賽的手感，投幾局就看教練安排；至於對戰策略，他說：「聽捕手的就好，我們都會搭配，平常怎麼丟，比賽就怎麼丟。」

提到最有印象的日本隊打者，江辰晏馬上想到同齡的西武捕手森友哉，兩人都打過2013年U18世界盃棒球賽。江辰晏說：「只對森友哉比較有印象，他跟我們同屆，強打少年耶！」

台灣隊中午到福岡巨蛋練球後，下午換日本武士隊練習，日本隊總教練稻葉篤紀也宣布，明天由笠原祥太郎先發，稻葉說：「在國際賽，左投非常重要，笠原的優勢是變速球，也想觀察他在國際舞台上的能力到何種程度。」

笠原首度入選國家隊，他表示，當初得知被選到時非常驚訝，也從未對過台灣，對台灣選手並不了解，「明天全力以赴，希望能把狀況調整好，讓比賽節奏順暢，這是我的目標。」

日本隊先發投手笠原祥太郎 （特派記者郭羿婕攝）

台灣隊先發投手江辰晏 （特派記者郭羿婕攝）

台灣隊先發投手江辰晏進職棒後首度對戰日本隊。 （特派記者郭羿婕攝）