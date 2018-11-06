我奧會主席：IOC5月決議不改名 東奧正名公投恐影響參賽

中華奧會主席林鴻道表示，IOC5月決議不准改名，東奧正名公投恐影響選手參賽權。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「這就像父親已經叫小朋友下午別出門玩，硬要出門回來就可能挨打。」中華奧會主席林鴻道今下午表示，國際奧會（IOC）今年5月已決議並來函不准更名，11月底還將在東京召開執委會，因此11月24日進行2020年東京奧運正名公投案，可能導致我國奧會會籍面臨被「中止或取消承認」的潛在危機。

除了舉出「不聽話會挨打」例子，林鴻道還自比為燈塔守護員，「身為中華奧會主席，我必須捍衛選手及教練參賽權利，不讓任何外在事務影響。」他進一步解釋， 國際奧會得知我國啟動公投程序，早在今年5月初執委會做成決議，並在5月4日來函通知中華奧會：「不予核准任何中華台北奧林匹克委員會名稱的改變。」並再度強調：「1981年洛桑協議內容維持不變，且完全適用。」

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林鴻道指出，這代表即使東奧正名公投案通過，也難獲得IOC認可，加上今年8月雅加達－巨港亞運期間，國際奧會主席巴赫及亞奧會主席阿罕默德親王都向他關切公投案後續發展，還特別語帶玄機說：「希望我們能努力留在國際奧會的大家庭中。」更令他感到憂心忡忡。

甚至原定10月31日訪問中華奧會的東奧籌備會副主席兼主席特別代表遠藤利明，也於25日電郵：「因考量我國目前各種國內因素。」改派東奧籌備會副執行長兼營運長布村幸彥來台，為此林鴻道出面呼籲政府及社會多加思考，國際奧會高層態度轉變，以及日方臨時改派較低階代表等種種跡象，是否不利於我國未來在國際運動舞台的發展。

中華奧會主席林鴻道表示，IOC5月決議不准改名，東奧正名公投恐影響選手參賽權。（記者梁偉銘攝）

中華奧會主席林鴻道。（記者梁偉銘攝）