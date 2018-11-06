黑豹旗》對穀保敲安、飆K 僑泰球員畢生難忘

僑泰遲駿霖投出生涯最快的132公里球速，還讓穀保林子崴揮棒落空三振。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕僑泰中學今天雖然在黑豹旗32強賽被穀保家商5局扣倒，林益名和謝家瑋各擊出1支安打，遲駿霖投出1次三振，他們都表示將會終身難忘。

遲駿霖投出生涯最快的132公里球速，第4局登板用1個130公里的直球讓穀保林子崴揮棒落空三振。遲駿霖，雖然當時已經大幅落後，投手還是用表現出霸氣，能夠三振甲組球隊，感覺就是爽。

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一般社團球隊很少看到130公里的球速，其實遲駿霖在甲組球隊新社高中打到高一才轉學到僑泰。遲駿霖表示，當時覺得自己的實力和頂尖的甲組球員還是有一段落差，想要學個一技之長，就轉到僑泰念汽修科技能班，高三這一年已經開始在修車廠實習，畢業就會開始上班，如果有機會的話，希望可以繼續打乙組球隊。

林益名第3局打出反方向的右外野平飛安打，是僑泰第1個上壘的球員，2出局後靠著謝家瑋的德州安打跑上三壘，可惜並未能攻下分數。

僑泰3連勝晉級32強，林益名和謝家瑋前3戰都有安打，但是能夠從青棒強權穀保手中敲安，他們都表示格外開心，感覺完全不一樣，可以說是人生最重大的1支安打。

謝家瑋敲出安打。（記者林正堃攝）

林益名敲出僑泰第一支安打。（記者林正堃攝）

僑泰高璿騰刺殺穀保盜壘的林吳晉瑋。（記者林正堃攝）

僑泰捕手張彥衡完成盜壘阻殺。（記者林正堃攝）

穀保投手岳政華。（記者林正堃攝）

岳政華單場猛打賞。（記者林正堃攝）