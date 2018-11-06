台日交流賽》稻葉喊贏球 「奧運摘金要先打敗台灣」

台日交流賽賽前記者會，左起依序為陳俊秀、黃甘霖、稻葉篤紀、甲斐拓也 （特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕台日交流賽將於台灣時間明天下午5時15分登場，在福岡巨蛋點燃戰火，兩隊教頭都喊出奪勝，日本隊總教練稻葉篤紀說：「台灣是很好的對手，經過這次交流賽，我們一定要互相提升水準。」

稻葉說，球員時期已與台灣隊多次交手，台灣隊陣中有許多高水準的球員，因此，日後為了贏得2020年東京奧運金牌，一定要打敗台灣隊。

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稻葉帶著今年日本大賽MVP、軟銀主戰捕手甲斐拓也出席記者會。提到奧運，甲斐也說，要發揮最大努力為日本隊貢獻，成為能率領球隊的捕手，並盡全力協助稻葉成為非常厲害的總教練。

儘管明天只是交流賽，稻葉仍十分看重，和甲斐一起喊出必勝決心，「我們代表日本隊，一定要贏球！」

去年2月28日同樣在福岡巨蛋登場的台日交流賽，中職聯隊靠著王柏融砲轟則本昂大，領軍以8：5擊退日本國家隊，震撼不少球迷。

這一次，中職聯隊目標當然也是奪勝，總教練黃甘霖說：「去年在福岡贏球，希望這種氛圍可以延續下去，我們會全力以赴。」

黃甘霖指出，日本隊無論心理或技術，都在中職聯隊之上，希望台灣球員能透過交流賽成長、蛻變，延續到明年12強賽等國際賽事，「日本武士隊很強，我們會想盡辦法全力以赴，打一場讓人感動的比賽。」

有趣的是，即便王柏融此次未參賽，現場的日本媒體還是特地問了中職工作人員：「王柏融選手沒來，對嗎？」對「大王」和去年那場比賽依舊印象深刻。

今年日本大賽MVP、軟銀主戰捕手甲斐拓也。（特派記者郭羿婕攝）