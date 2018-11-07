台日交流戰今登場 今日賽事預告與轉播

台日交流戰今開打。（特派記者郭羿婕攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事與轉播！

台日交流賽今天下午點燃戰火，台灣隊派出獅隊左投江辰晏先發，日本隊則推出中日龍的笠原祥太郎主投。江辰晏今年繳出8勝4敗、防禦率3.46的成績單，表現相當優異，此役也是他進職棒後首度對戰日本隊。值得注意的是，今年日本一MVP得主甲斐拓也可能擔任先發捕手，他在冠軍戰創下連6次阻殺成功的紀錄，屆時台灣隊的快腿們，必須更加小心了。

NBA例行賽方面，早上8點由老鷹出戰黃蜂，台裔球星林書豪前一戰僅上場16分鐘，攻下6分、4助攻，今天能否獲得更多上場時間，並幫助老鷹拿下2連勝呢？另外，早上11點由公鹿出戰拓荒者，公鹿開季至今拿下8勝1敗的傲人戰績，球隊ㄧ哥安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）近4場比賽平均拿下23.8分、11.3籃板，此役他能否帶領球隊戰勝西部強敵呢？精彩比賽，球迷們記得準時收看轉播囉！

請繼續往下閱讀...

台日交流賽

17:00 FOX體育、愛爾達體育2台

NBA例行賽

08:00 老鷹@黃蜂 愛爾達體育1台

11:00 公鹿@拓荒者 緯來體育

黑豹旗錦標賽

14:00 陽明高中@彰藝高中

18:00 大理高中@景文高中

轉播：愛爾達體育1台、緯來體育

世界舉重錦標賽

17:30 FOX體育2台