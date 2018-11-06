日職》沒有要找王柏融！羅德簽下「重量級」洋砲

瓦加斯擁有大聯盟4年資歷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日職千葉羅德隊否認王柏融是補強對象後，一度傳出要網羅在大聯盟轟出344發全壘打的「包爺」包提斯塔（Jose Bautista），但目前並沒有進一步消息，而是率先簽下波多黎各的洋砲瓦加斯（Kennys Vargas）。

羅德今年以59勝81敗3和、太平洋聯盟排第5作收戰績不振，打擊火力無疑是一大隱憂，單季534打點排名聯盟倒數，其中78發全壘打更是日職12隊最少，羅德季末積極補強，就是希望能夠提升打線火力，力拚明年賽季。

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今天羅德隊先在官方推特賣關子，拋出新洋將資訊讓球迷猜想，給了「196公分、133公斤」2個線索，讓不少網友都聯想到樂天被禁賽的墨西哥籍洋砲阿馬達（Japhet Amador），不過，稍早羅德隊揭曉答案，正式公佈簽下28歲「重量級」的瓦加斯。

瓦加斯大聯盟資歷4年都效力雙城隊，一共出賽236場、35發全壘打，繳出0.252的打擊率，主要守備位置為指定打擊以及一壘，今年瓦加斯都在小聯盟出賽，144場轟出21發全壘打、打擊率0.246。

談到新賽季轉戰羅德隊，瓦加斯也相當期待：「真的很高興能跟球隊達成簽約共識，過去就有聽聞日本職棒的水準相當高。」