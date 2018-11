NBA》金塊後衛不長眼想續刷紀錄 厄文：我真的很不爽（影音）

厄文轟31分。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕金塊後衛J.穆雷(Jamal Murray)狂砍48分寫下生涯新高,但比賽終了前卻想繼續「刷紀錄」,引來對手不滿,塞爾提克一哥厄文(Kyrie Irving)賽後直接對著媒體說:「我真的超不爽!」

J.穆雷今天30投19中、包含外線的11投5中拿到48分,但眼看雙方勝負底定,比賽到了最後讀秒階段,對方完全沒有要防守的意思,J.穆雷卻破壞「潛規則」最後1秒直接在外線出手,雖然沒進但想刷分的意圖太明顯,引發不少批評聲浪。

Jamal Murray records a career-high 48 PTS (19 in the 4th) for the @nuggets! pic.twitter.com/Po1EpmpRfk