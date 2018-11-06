NBA》金塊後衛不長眼想續刷紀錄 厄文：我真的很不爽（影音）

厄文轟31分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊後衛J.穆雷（Jamal Murray）狂砍48分寫下生涯新高，但比賽終了前卻想繼續「刷紀錄」，引來對手不滿，塞爾提克一哥厄文（Kyrie Irving）賽後直接對著媒體說：「我真的超不爽！」

J.穆雷今天30投19中、包含外線的11投5中拿到48分，但眼看雙方勝負底定，比賽到了最後讀秒階段，對方完全沒有要防守的意思，J.穆雷卻破壞「潛規則」最後1秒直接在外線出手，雖然沒進但想刷分的意圖太明顯，引發不少批評聲浪。

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Jamal Murray records a career-high 48 PTS （19 in the 4th） for the @nuggets! pic.twitter.com/Po1EpmpRfk — NBA （@NBA） 2018年11月6日

J.穆雷最後的爭議之舉後確實讓對手感到相當不滿，球員在比賽終了哨聲響起更一度衝上前，所幸並沒有爆發衝突，賽後厄文被問到此事時都明顯看得出氣憤的情緒，「我的意思是，有人不會對這樣的行為惹惱嗎？我真的很不爽，但我們也不會小題大作。」最後厄文還是恭喜J.穆雷得了48分，「他打得很棒。」

綠衫軍前鋒J.布朗（Jaylen Brown）受訪時也表達他的不滿，「比賽已經結束了，他今天打得超好，根本是屬於他的夜晚，但我就是覺得他最後有點不尊重人，算了吧，我想說的還是，就讓他做自己吧，我能做什麼呢？」

雖然寫下生涯新高，卻成為對手砲轟的箭靶，J.穆雷賽後解釋，「我當時情緒高漲，一下子就被沖昏頭了，我並沒有對塞爾提克和球迷有任何不敬，我心裡想著我離50分大關很近，我想大家都能理解我為什麼最後這麼做。」

塞爾提克以107：115不敵金塊，吞下2連敗，而金塊則是氣勢高漲，拉出一波5連勝，開季至今10戰9勝排名高居西部第二，只僅次於勇士。